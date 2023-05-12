人氣1飲品喝了「從腦傷到腳」！癌症骨鬆全都來 營養師曝替代品
如今時節已過立夏，酷熱的暑氣即將到來，為緩解黏膩濕熱的心情，不少人會選擇暢飲一瓶碳酸飲料來療癒自己，不過營養師劉怡里卻透露，其實碳酸飲料對健康有著嚴重危害，長期飲用不僅可能導致心血管疾病，甚至還「從腦傷到腳」。
記者李惠婷/綜合報導
劉怡里於《今健康》指出，不可輕忽可樂、汽水等碳酸飲料對身體帶來的危害，而且還是從腦傷到腳。因為碳酸飲料內含大量糖分，長期飲用恐致高血壓、高血脂及高血糖三高心血管疾病，也會造成人體三酸甘油脂過高，出現注意力不集中，工作、學習能力下降等狀況，在孩童身上尤為明顯。
碳酸飲料中大量的糖份會加速皮膚、各器官老化及腦部細胞退化，身體也會處於慢性發炎的情況；據研究指出，過多糖分會造成胰臟的負擔，大大增加罹患胰臟癌的風險。其中的磷酸更是造成骨質流失的一大元凶，劉怡里便遇過具長期爬山習慣的病人在某次登山時無預警骨折，詢問後才瞭解對方平日喜愛飲用碳酸飲料，飯後都會喝入一罐，這很有可能便是導致骨折的原因之一。
對於愛喝碳酸飲料的民眾，劉怡里建議可用氣泡水代替，達到減少糖分及其他加工成分攝取，卻仍可享受氣泡刺激感的雙重好處，而且氣泡能增添飽腹感，有利減少食量進而達成體重下降的效果。