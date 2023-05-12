強迫症覺得舒服！邊牧3分鐘趕回「草原百隻羊」 行雲流水全收束
一隻都不會漏掉！國外農場主分享自家邊際牧羊犬將草原上百來隻羊一同收束回圈養地的影片，畫面中能看到牠不僅有效地執行主人的命令，一隻「漏趕之羊」都沒有，而且還在短短三分鐘內完成工作，超級高的效率加上完美的工作能力讓人看得心服口服、舒心順氣，就想誇讚牠一聲：「太強啦！」
記者李惠婷/綜合報導
影片中能看到，原本狗狗與主人一同在山坡高處觀看遠方的羊羊們吃草、放風，待聽到主人命令便立刻切換成工作狀態，即刻衝出。而且狗狗牧羊並非只靠體力，還有著一套自己的邏輯，牠首先跑到左邊將所有目標都趕至畫面右方，接著從後方督促牠們往右前方的圈養地門口跑，當發現有兩三隻羊落下，牠也會耐心地再跑回驅趕，細心地不漏下任何一隻。
待所有羊群都跑進圈養地，邊牧立刻帶著笑容跑回主人身邊，而整個過程前前後後竟只花費了三分鐘，讓轉發此影片的網友不禁讚嘆：「邊牧只上班三分鐘就下班了」。
眾人回覆「邊邊不覺得是在上班，牠跑的很快樂」、「好喜歡看工作的邊牧哦，牠們好快樂好有成就感的樣子」、「相比之下我就是個廢物」、「走錯路的羊有點好笑」、「會牧羊的都不是煤氣罐身材」、「三分鐘運動量超過我一個月」、「你永遠可以信賴邊牧」。