名家論壇》黃創夏／做掉郭台銘，侯友宜會贏？

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今年的郭台銘並沒有像過去四年前的猛爆反擊，他忍住了！為了爭取國民黨這個破落戶、大宅門的認可，郭台銘竟然如此低頭，可想而知，等到郭台銘被國民黨「做掉」之後，那種澎湃的反作用力，朱立倫和侯友宜恐怕都將承受不起！
一個不怕丟臉的人，那種意志力才是朱立倫和侯友宜集團這些政治算計者要當心的，看看郭台銘台語說的不溜，仍然堅持講完全程、宣講理念詞不達意而飽受抨擊，他只是道歉，甚至連韓國瑜，他都道歉了‧‧‧
曾經的「霸氣總裁」如今如此低頭，雖然可以說是為了選舉，這種想要爭取支持的誠意和意志力，和那個只是躲在新北市議會國民黨團保護傘下嘻皮笑臉的侯友宜，那個人人心知肚明早就是內定的侯友宜，其實對於選民而言，反而有點悲壯感。
而且，郭台銘拚到如此之大，就算被做掉之後，他自己摸摸鼻子認了，那些支持他的選民已經不太可能就此算了，他們可能「不投票」，侯友宜必然慘敗，國民黨的立委也完了！
他們，也可能「報復性投票」，柯文哲和民眾黨可是要笑呵呵的撿便宜了，說不訂明年開票後，第二大黨變成民眾黨，侯友宜票數還輸給柯文哲。
可是，國民黨那些人物真的很符合四年前郭台銘抨擊的「老朽、迂腐」！
隨著5月17日倒數計時，國民黨這個台灣另類「KK園區」的詐騙宮廷戲碼即將落幕，那些挺侯友宜的人物甚至都被傳出將在5月17日舉辦「88桌」的千人宴，替侯友宜「慶功」。
然而就在國民黨和侯友宜全力營造「落跑有理」的詐術之中，他們渾然不覺在屏東造勢的郭台銘穿著只有一個「拚」字的T恤現身，那種決不放棄的意志力，才是國民黨宮廷劇的最大反擊，因為情勢越來越往郭台銘怒懟國民黨的「造反無罪」在傾斜。
這樣的局面會形成，有兩個因素，第一是國民黨的政黨支持度一直只在「18%」到「28%」之間擺盪，而且負面觀感居高不下，一個根本就是殘存的破落戶還以為自己家大業大，自居「天朝」高傲認定所有不滿民進黨的勢力都只是「藩屬」，錯估了郭台銘在「非綠」的「外掛」潛力。
國民黨和那些以為落跑有理的政客，看不懂所有民調數字的隱藏真正意義：郭台銘的國民黨內民調確確實實遠遠落後於侯友宜，但總體民調上卻緊逼侯友宜，說明了在「非國民黨」的板塊當中，郭台銘其實對外擴張的可能性，實質上遠遠大於侯友宜。
也就是說，在國民黨的「本業」上，郭台銘和侯友宜相比是「巨幅虧損」，但他卻可以在「非綠」的更大板塊當中，以「業外收入」弭補「本業虧損」。
不避諱言，台灣和美國一樣，就是個嚴重對立的現代化民主「雙塔對立」的國家，台灣卻比美國更加複雜，美國的對立就是民主黨和共和黨兩大黨，台灣則是因為國民黨實在太廢、太懶和太笨！
國民黨只會在近乎廢墟的破落大院當中坐地分贓，欠缺領導力，因此台灣的「雙塔」並非藍綠對壘，而是「綠」和「非綠」。
而「非綠」遠大於「泛藍」、「泛藍」更甚於「韓粉」、「韓粉」略勝於「國民黨」！
第二個因素，應該是政治場域新手的郭台銘「歪打正著」，急於擴大「業外收入」弭補「本業虧損」的郭台銘，散彈打鳥、流彈四射的抨擊民進黨的方方面面。
身為執政黨，民進黨當然該有所因應，但正如陳建仁院長說的「選舉因素」是箇中關鍵環境，民進黨的回應需要審慎以對，接連幾波以類選舉之高規格回擊郭台銘，反而是把郭台銘得到在台灣現有的「雙塔社會」當中，越來越被強化是「非綠教主」，那個國民黨內定的侯友宜越來越像幾乎不存在的去年國民黨新竹市長提名人林耕仁。
不過，真正要面對麻煩還是朱立倫，本來想要「扮豬吃老虎」誆騙郭台銘，現在局面已經變成是「騎虎難下」，成為「非綠教主」的郭台銘，在5月17日會不會從目前隱忍國民黨詐騙的「燜燒鍋」變成「氣炸鍋」？好戲即將登場！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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