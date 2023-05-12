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今日廣場》孫榮富／一國兩制？台獨？原來侯什麼都不想要！

▲議員質詢問九二共識是否等同一國兩制，侯友宜回答喊「我反對一國兩制」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.08）
▲議員質詢問九二共識是否等同一國兩制，侯友宜回答喊「我反對一國兩制」。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.08）

文／孫榮富

孫榮富／新黨輿情中心副主任

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近日，中國國民黨擬總統參選人侯友宜針對民進黨市議員質詢時回應：反
對一國兩制、反對台獨，並指出中華民國現階段僅涵蓋台、澎、金、馬。身為
一位擬總統參選人，竟然要領導人民往那個方向走都說不出來？

試問：中國國民黨擬總統參選人侯友宜，您不要一國兩制也不要台獨，那
請問侯友宜要什麼？還是像天后張惠妹的歌曲：原來你什麼都不想要？何況，
侯友宜一直強調守護中華民國，但中華民國憲法規範的主權是僅有台、澎、金
、馬嗎？

搞法理台獨就是違憲！除非，中國國民黨擬總統參選人侯友宜是在選台獨
民進黨的總統，那麼說不要台獨就是騙人！反之，侯友宜若是真的在競選中華
民國總統，就應該勇於遵守憲法規範：中華民國主權涵蓋台、澎、金、馬的自
由地區以及大陸地區。

中國國民黨總統擬參選人侯友宜強調自己是學法治的。既然如此，那麼一
個中華民國擬總統參選人，可以不懂中華民國憲法？可以不用遵守中華民國憲
法嗎？怎麼可以提出「杯水論」這種論調，中華民國現階段涵蓋的地區就是台
、澎、金、馬呢？連基本的中華民國的憲法都不知道，怎麼參選中華民國的總
統呢？

依照中華民國憲法增修條文第十條：「自由地區與大陸地區間人民權利義
務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」也就是，中華民國涵蓋
了自由地區與大陸地區，這也默許了在自由地區的台北政府，以及在大陸地區
的北京政府，是實施兩套不同的社會制度，這不是兩制？什麼才是兩制？

換句話說，中國國民黨總統擬參選人侯友宜，不要一國兩制就是不要中華
民國憲法。難道，中國國民黨總統擬參選人，侯友宜什麼都不想要嗎？
若果真如此，奉勸侯友宜市長還是留在新北市政府「侯侯做代誌」吧。


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