今日廣場》孫榮富／一國兩制？台獨？原來侯什麼都不想要！

我是廣告 請繼續往下閱讀
對一國兩制、反對台獨，並指出中華民國現階段僅涵蓋台、澎、金、馬。身為
一位擬總統參選人，竟然要領導人民往那個方向走都說不出來？
試問：中國國民黨擬總統參選人侯友宜，您不要一國兩制也不要台獨，那
請問侯友宜要什麼？還是像天后張惠妹的歌曲：原來你什麼都不想要？何況，
侯友宜一直強調守護中華民國，但中華民國憲法規範的主權是僅有台、澎、金
、馬嗎？
搞法理台獨就是違憲！除非，中國國民黨擬總統參選人侯友宜是在選台獨
民進黨的總統，那麼說不要台獨就是騙人！反之，侯友宜若是真的在競選中華
民國總統，就應該勇於遵守憲法規範：中華民國主權涵蓋台、澎、金、馬的自
由地區以及大陸地區。
中國國民黨總統擬參選人侯友宜強調自己是學法治的。既然如此，那麼一
個中華民國擬總統參選人，可以不懂中華民國憲法？可以不用遵守中華民國憲
法嗎？怎麼可以提出「杯水論」這種論調，中華民國現階段涵蓋的地區就是台
、澎、金、馬呢？連基本的中華民國的憲法都不知道，怎麼參選中華民國的總
統呢？
依照中華民國憲法增修條文第十條：「自由地區與大陸地區間人民權利義
務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定。」也就是，中華民國涵蓋
了自由地區與大陸地區，這也默許了在自由地區的台北政府，以及在大陸地區
的北京政府，是實施兩套不同的社會制度，這不是兩制？什麼才是兩制？
換句話說，中國國民黨總統擬參選人侯友宜，不要一國兩制就是不要中華
民國憲法。難道，中國國民黨總統擬參選人，侯友宜什麼都不想要嗎？
若果真如此，奉勸侯友宜市長還是留在新北市政府「侯侯做代誌」吧。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com