醫院評鑑刪「禁懷孕夜間工作」　醫師工會批罔顧孕產權益！衛福部澄清回應

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針對刪除懷孕夜間工作保障的部分，衛福部醫事司已於5月8日澄清，僅配合刪除違憲之勞動基準法，另新增《職業安全衛生法》第31條第1項規定，以加強對女性醫師於妊娠期間值班之健康保障。
勞基法第49條違憲 評鑑刪除內容遭批台灣多數醫療人員未納入《勞基法》，因此須藉由醫院評鑑，達到規範作用，以維護醫療人員健康。
而為了減輕懷孕醫師的工作負荷，評鑑條文中有額外規範，包括比照《勞基法》第49條「不得於午後十時至翌晨六時之時間內工作」，以及第51條「如有較為輕易之工作，得申請改調，雇主不得拒絕，並不得減少其工資」。
但是，台北市醫師職業工會代表李醫師指出，今年公告條文卻將前者「不得於午後十時至翌晨六時之時間內工作」刪除，這勢必導致勞動條件惡化，對育齡女醫師的權益有不良影響。
立委范雲表示，她向衛福部詢問，衛福部表示因《勞基法》第49條禁止女性夜間工作的條文宣告違憲，因而刪除評鑑條文中相關內容，但勞動部於大法官釋憲後即正式澄清，第49條第5項「禁止妊娠或哺乳期間之女工於夜間工作」的母性保護規定仍然有效，勞動部也已提出修正草案。
范雲認為，衛福部拿大法官釋憲當擋箭牌、刪除母性保護相關評鑑條文，是對釋憲重點的錯誤理解，也忽視勞動部先前特地出面澄清、保護孕哺勞工權益的精神，呼籲衛福部不要讓女性醫師的權益被軟土深掘。
衛福部澄清已新增「職安法」 保障懷孕值班健康不過，關於刪除條例的部分衛福部已與5月8日澄清表示，這樣的見解屬誤解，112年度醫院評鑑雖配合刪除違憲之勞動基準法第49條第1項「雇主不得使女工於午後十時至翌晨六時之間內工作」等字樣，但已新增《職業安全衛生法》第31條第1項規定，來加強「女性醫師於妊娠期間值班」的健康保障。
而在醫院評鑑中佔有部分角色的醫策會也表示，對於臺北市醫師職業工會記者會相關內容，醫策會不做回應，且本次的條文是有加入《職業安全衛生法》的相關規範，一切以衛福部的澄清內容為主。
但是，台灣超過9成的醫師不受《勞基法》保障，須藉由醫院評鑑發揮規範作用。臺北市醫師職業工會也藉此呼籲，盡速通過《醫療法》修法，要求相關保障直接寫入法規，不能只停留在評鑑層級，應從根本解決醫師勞權保障不足的問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57799
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