證實郭台銘主動求見 柯文哲劈頭問：沒遊戲規則就參加比賽
國民黨總統候選人下週即將出爐，傳出有意爭取國民黨提名的鴻海集團創辦人郭台銘10日晚間求見台灣民眾黨主席柯文哲。對此，柯文哲今（12）日證實曾與郭台銘見面，柯劈頭就問，「你連國民黨的遊戲規則都不知道，就去參加比賽！」郭台銘則表示，仍將爭取國民黨支持。但兩人沒有談到郭柯或柯郭配相關議題。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午出席世貿一館「蔬福生活」活動，媒體聯訪時表示，他知道郭台銘最近到處請益，「他晚上10點到我家，我們也不能拒絕，就讓他來。」針對談什麼？柯文哲說，很晚了，不能談什麼，主要交換意見。「我問他，國民黨徵召的比賽規則是什麼？你都不知道徵召規則，還去給人參加比賽！」因為很晚談不到半小時就離開。
媒體問有提到立委提名嗎？柯文哲說，郭台銘主要是「表達善意」，沒有特別講什麼。「我跟他有簡訊」對方說，「我希望哪天來拜訪，我跟他說行程排到10點」，所以安排10點以後見面，是否談到郭柯或柯郭配，柯文哲表示，郭台銘會不會出線都不知道，「什麼XX配，跟立委都沒談到。」
媒體問現場還有誰？柯文哲表示，現場「只有我跟他一起」，還跟妻子陳佩琪說「你不用聽，你去休息」。針對有沒有談到如果最後出線的不是郭台銘會怎麼辦？會找他合作進行下一步？柯文哲說，沒有辦法替郭台銘回答，但跟他本來就認識，特別是當時為了新竹市長高虹安的事情，也有私底下談過幾次，但自己會盡量爭取所有的支持。
媒體追問是否為郭辦放話密會？柯文哲回應，「一定不是我，當然也不可能是陳佩琪」，要媒體自己去想。