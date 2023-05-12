最後好天氣！母親節轉涼「雨彈轟全台」 轉晴回溫等這天
今（12）日要把握最後好天氣，雖然受到華南雲系影響，天空雲量增多，有局部零星陣雨，不過還算天氣穩定，明天開始鋒面逼近，天氣多雲到陰，母親節（14日）全台有雨，各地都會下短暫雨，週日晚間到週一清晨，北台灣低溫下探20度，一直到16、17日鋒面遠離，天氣回歸穩定。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局指出，今日上午為多雲可透光的天氣，受到華南雲系影響雲量增多，北部、東半部地區有局部短暫陣雨，中部零星降雨、南部地區局部短暫陣雨機會。清晨北部及宜花低溫20度、21度，中南部及臺東地區22、23度，中部以北及東半部高溫26度至28度，南部約29度至31度，溫度方面有些悶熱。
天氣風險公司吳聖宇提醒，週六（13日）開始鋒面逐漸靠近，白天期間下雨的狀況仍然不多，各地以多雲到陰的天氣為主，偶有局部短暫陣雨。後天週日（14日）鋒面通過台灣上空，預報資料來看雨勢並不大，但是下雨的機會高，因為週日正好是母親節，提醒大家如果有安排活動的話要特別注意天氣的變化。
週日鋒面通過加上降雨機會高，各地溫度會稍轉涼，北部、東半部高溫23-25度，中部高溫25-27度，南部受影響最小，但是高溫也可望降到30度以下。雖然冷空氣強度有限，不過伴隨降雨的情況下，還是會感受到轉涼的現象。
下週一（15日）鋒面逐漸離開，午後天氣逐漸穩定，預估週二、週三（16、17日）天氣轉晴回溫，僅剩迎風面東半部有些局部降雨，山區午後也會有局部短暫陣雨。下一波鋒面預期可能在下週四、週五（18-19日）左右接近台灣附近，影響程度還有待觀察。