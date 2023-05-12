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孕婦患乳癌為保胎兒拒化療　癌細胞跑全身靠精準標靶藥救命

孕婦患乳癌為保胎兒拒化療　癌細胞跑全身靠精準標靶藥救命
孕婦患乳癌為保胎兒拒化療　癌細胞跑全身靠精準標靶藥救命

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】衛福部國健署統計，乳癌病患每年約新增上萬名，是我國女性發生率最高的癌症。1位30多歲準媽媽，每天都很期待自己與孩子見面那天，但某天突然觸摸到左側乳房有個硬塊，帶著忐忑心到醫院檢查，然確診乳癌而且癌細胞已經擴散，個案知道自己病情後，相當擔心腹中孩子會不會受到化療傷害，不願接受化療，但醫生堅持先把乳房腫瘤切除，因此等到嬰兒出生後，個案看到寶寶安然健康，才展開化療與標靶治療，然而癌細胞已轉移全身，幸好在精準治療投入口服標靶藥物後，經歷約8個月的療程，腫瘤就幾乎完全消失，個案目前帶著幸福養育著孩子，期盼小孩每天長大與成長。

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敏盛醫院副院長江坤俊醫師說明，此30多歲個案是自己臨床上的病人。縱使已強調懷孕期間接受化療，胎兒受影響的可能性不高，但個案不希望孩子有任何風險，決意等小孩出生再接受化學藥物治療。但那時癌細胞已擴散到肝、肺、腹膜和骨頭等器官，幸好在標靶藥物CDK4/6抑制劑協助下，個案病情已控制穩定，讓這位媽媽十分慶幸自己還能繼續陪伴孩子，歡慶每年的母親節。

停經前荷爾蒙受體陽性乳癌患者新希望　打停經針也可投入標靶藥物

江坤俊醫師表示，在臨床治療中發現乳癌病患越來越多，患者也有年輕化的趨勢。台灣乳癌病患約60~70%屬於荷爾蒙受體陽性，而停經前女性治療多以化療為主，治療時間長副作用也高，除影響生活品質，無法持續工作外，卵巢功能也可能永久性受損。因此年輕的患者常因顧慮生育、社交、工作和外觀受影響，不願意持續治療，讓癌細胞不斷擴散，加重病情。

但現在除了化療，停經前荷爾蒙受體陽性乳癌患者在施打停經針後，也能使用標靶藥物CDK4/6抑制劑。CDK4/6抑制劑不僅能夠抑制癌細胞生存與持續分裂，也不似化療有強烈副作用。口服藥物的治療方式，更大大提升便利性，讓病患能維持正常生活。

接受正規治療　妥善用藥讓生命重現色彩　樂觀積極迎接每一天

「有些病患害怕強烈副作用而不願就醫，甚至尋求偏方與非正規治療方式，導致病情越發嚴重。」江坤俊醫師說道。藥物不斷進步許多第四期乳癌病患，接受標靶藥物CDK4/6抑制劑治療後，存活期都超過2年，生活也像正常人一般，迎接每一天的美好，江坤俊醫師說，看到病人能樂觀開朗每一天，是自己當醫生的使命，鼓勵所有病患積極接受治療，重新擁抱絢爛人生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57806

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