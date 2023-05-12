孕婦患乳癌為保胎兒拒化療　癌細胞跑全身靠精準標靶藥救命

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停經前荷爾蒙受體陽性乳癌患者新希望 打停經針也可投入標靶藥物江坤俊醫師表示，在臨床治療中發現乳癌病患越來越多，患者也有年輕化的趨勢。台灣乳癌病患約60~70%屬於荷爾蒙受體陽性，而停經前女性治療多以化療為主，治療時間長副作用也高，除影響生活品質，無法持續工作外，卵巢功能也可能永久性受損。因此年輕的患者常因顧慮生育、社交、工作和外觀受影響，不願意持續治療，讓癌細胞不斷擴散，加重病情。
但現在除了化療，停經前荷爾蒙受體陽性乳癌患者在施打停經針後，也能使用標靶藥物CDK4/6抑制劑。CDK4/6抑制劑不僅能夠抑制癌細胞生存與持續分裂，也不似化療有強烈副作用。口服藥物的治療方式，更大大提升便利性，讓病患能維持正常生活。
接受正規治療 妥善用藥讓生命重現色彩 樂觀積極迎接每一天「有些病患害怕強烈副作用而不願就醫，甚至尋求偏方與非正規治療方式，導致病情越發嚴重。」江坤俊醫師說道。藥物不斷進步許多第四期乳癌病患，接受標靶藥物CDK4/6抑制劑治療後，存活期都超過2年，生活也像正常人一般，迎接每一天的美好，江坤俊醫師說，看到病人能樂觀開朗每一天，是自己當醫生的使命，鼓勵所有病患積極接受治療，重新擁抱絢爛人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57806
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