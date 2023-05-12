台中捷運煞不住？「關鍵40秒」時間軸整理　看穿3大致命點

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「12時26分50秒」列車駛進豐樂公園站第二月台
「27分04秒」吊臂墜落並砸到隔音牆
「27分05秒」月台保全聽到聲響並確認狀況
「27分14秒」保全發覺異狀，立刻以對講機通知站長
「27分20秒」隨車人員進入車廂
「27分26秒」旅客等人發現前方粉塵漫布
「27分30秒」列車駛離豐樂公園站
「27分32秒」隨車人員已發現前方有狀況，呼叫行控中心及拿列車鑰匙開啟駕駛台蓋板來執行手動緊急停車作業
「27分45秒」列車撞上吊臂
「27分52秒」列車停下並緊急剎車
中捷指出，隨車員堅持到最後一刻才蹲下躲避，可無奈時間太短，從煙塵散去並發現前方有吊臂，離列車撞上的時間僅有短短13秒，非常急促，來不及反應才致使後續碰撞，但是仔細看完整的時間軸的話，可以發現在27分04秒時，吊臂墜落並砸到隔音牆就已經發出巨大的聲響，直到撞到吊臂為止，前後反應時間其實應該有40秒之久。
而從影片當中，可以探討出3大致命關鍵，其一，中捷雖然設有軌道障礙物偵測，軌道有異物會自動煞車，但這次是高空落下的吊臂鐵架，導致偵測系統無法及時反應，沒有起到示警作用，也沒有斷電停駛，讓列車埋下衝撞吊臂的第一步。
其二，在保全察覺前方有掉落的吊臂之後，雖然緊急與隨車員揮手警示，但雙方溝通不良，明顯發現「保全、隨車員」沒有互相聯絡的設施，而且月台也沒有讓列車「緊急停駛」的設計。
最後則是在列車出發之後，隨車員要緊急停駛的操作，還要透過鑰匙來打開面板，從行駛到撞上吊臂僅僅只有13秒的時間，在此時才是中捷所說的「來不及的那13秒」，但顯然緊急停駛的措施過於繁雜，也是外界認為有待改進的地方。
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