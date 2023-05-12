《薩爾達傳說王國之淚》真神！首波評測分數嚇死人 粉絲請假玩爆
Switch 年度大作《薩爾達傳說 王國之淚》今（12）日凌晨開賣，各地熱血的玩家們在昨晚（11日）就漏夜排隊搶買首批現貨，許多實況主也徹夜開台與觀眾同樂，而在遊戲開賣前不久，針對《薩爾達傳說 王國之淚》的首波外媒評測分數也出爐，身爲大做的它不負眾望奪下有如神作級的高分，海量評論家都極度推薦《薩爾達傳說 王國之淚》的遊玩體驗，台灣玩家也為之瘋狂。
記者張志浩/綜合報導
根據「Opencritic」綜合62家外國媒體評測分數後，《薩爾達傳說 王國之淚》拿下的最高評分為97分，《Metacritic》綜合87家媒體分數，也給予《薩爾達傳說 王國之淚》超高水準的96分，知名媒體包含IGN、GameSpot都給出10/10的完美好評，Eurogamer也有4/5的優異評分。
IGN副主編Tom Marks指出，《薩爾達傳說 王國之淚》並不是可以撼動《薩爾達傳說 曠野之息》的作品，但它也絕對不是那種僅是延續前作的續集，新作中的世界觀顯得更大、更豐富，從遊戲中完全感受到製作團隊的野心，許多具有創造性的新系統，如車輛製造、武器製作，還有有令人眼花繚亂的地圖設計，可說是在原作的基礎下，進一步充實讓玩家陶醉的探索玩法。
Eurogamer則表示，《薩爾達傳說 王國之淚》劇情上雖然是直觀的延續前作，但它仍有很多變化，整體而言是一部令人驚嘆的、從頭到尾滿滿誠意的二代作品，很佩服團隊能在不犧牲其魅力的情況下，為《曠野之息》的既定公式增添了更多複雜性和色彩。希望下一代薩爾達還能再做一次突破，但這都是以後的事情，現在就好好享受遊戲就對了。
而回到台灣視角，許多午夜拿到遊戲的玩家就徹夜未眠的徜徉在遊戲中，甚至忘了時間的流逝，紛紛討論「真的是本年度最佳強檔」、「今天已經請好假了，加週末連玩3天不醉不歸」、「很久沒看到台灣人因為遊戲大排長龍了」、「這評分，我看是穩了」、「評分完全不輸第一代，資源全灑在這了。」