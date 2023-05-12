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「茲卡病毒」現蹤台灣！小兒感染醫提醒：孕婦更要特別留意。

▲ （圖／今健康）
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疾管署於9日公布國內2023年首2例境外移入茲卡病毒確診病例，兩人於馬爾地夫返台後出現相關症狀，並經檢驗為確定病例。四季台安醫院小兒感染科主治醫師周芝安提醒，民眾出入相關地區應留意身體狀況，如有症狀應提高警覺，盡早檢查並通報。

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「茲卡病毒」現蹤台灣！醫提醒：孕婦要特別小心。

周芝安醫師表示，茲卡病毒和登革熱一樣是透過蚊子傳播的蟲媒病毒，潛伏期為3-14天，感染後大多數的人沒有症狀，約20%會出現臨床症狀，與登革熱相似，包括了發燒、頭痛、腹痛、紅疹、肌肉疼痛、關節疼痛、後眼窩痛、結膜炎、噁心、想吐等症狀。

茲卡病毒目前沒有特效藥及疫苗，以支持性療法進行治療。不過症狀一般而言比登革熱輕微，不致命，也不需住院。但較特別的是，孕婦感染就有可能造成胎兒小頭畸形或死亡。因此特別提醒孕婦是最需要防範的族群。

值得注意的是，茲卡病毒雖是蟲媒病毒，但傳染途徑不單單只有蚊子叮咬，其他也包括了性行為傳染，研究就曾發現於人類的精液當中發現茲卡病毒，這點也需留意。另也包含母嬰垂直傳染、輸血傳染。

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防範茲卡病毒傳染、確保健康，醫教６觀念保護自己和別人！

周芝安醫師提醒，民眾避免前往流行地區旅遊，若需前往應做好防蚊措施，據疾管署統計資料顯示，包含了泰國、瓜地馬拉、貝里斯、馬爾地夫等美洲、東南亞國家。

若返台出現相關症狀應盡早檢查並通報。確診後建議使用蚊帳，並避免到處活動，以免病毒血症約1-7天期間再度被蚊蟲叮咬，進一步造成傳染或流行。

若確診者為育齡女性，在確診之後應進行驗孕。孕婦則應在確診後於婦產科進行密切追蹤，以確保胎兒健康。確診者在2-3個月內也應更特別注意安全性行為、妥善戴好保險套。另外在一個月內也應避免捐血。

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茲卡病毒目前皆為境外移入，醫提醒留意：本土案例不無可能。

周芝安醫師也提醒，台灣目前的個案皆為境外移入，但台灣的埃及斑蚊、白線斑蚊也都可能傳播茲卡病毒，因此未來並非不可能出現本土案例。呼籲為前往流行地區的一般民眾，日常也做好防蚊措施，如有發現相關症狀也盡早檢查，若確診也應留意上述的防範作為，以確保健康。

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