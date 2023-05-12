「茲卡病毒」現蹤台灣！小兒感染醫提醒：孕婦更要特別留意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
周芝安醫師表示，茲卡病毒和登革熱一樣是透過蚊子傳播的蟲媒病毒，潛伏期為3-14天，感染後大多數的人沒有症狀，約20%會出現臨床症狀，與登革熱相似，包括了發燒、頭痛、腹痛、紅疹、肌肉疼痛、關節疼痛、後眼窩痛、結膜炎、噁心、想吐等症狀。
茲卡病毒目前沒有特效藥及疫苗，以支持性療法進行治療。不過症狀一般而言比登革熱輕微，不致命，也不需住院。但較特別的是，孕婦感染就有可能造成胎兒小頭畸形或死亡。因此特別提醒孕婦是最需要防範的族群。
值得注意的是，茲卡病毒雖是蟲媒病毒，但傳染途徑不單單只有蚊子叮咬，其他也包括了性行為傳染，研究就曾發現於人類的精液當中發現茲卡病毒，這點也需留意。另也包含母嬰垂直傳染、輸血傳染。
防範茲卡病毒傳染、確保健康，醫教６觀念保護自己和別人！
周芝安醫師提醒，民眾避免前往流行地區旅遊，若需前往應做好防蚊措施，據疾管署統計資料顯示，包含了泰國、瓜地馬拉、貝里斯、馬爾地夫等美洲、東南亞國家。
若返台出現相關症狀應盡早檢查並通報。確診後建議使用蚊帳，並避免到處活動，以免病毒血症約1-7天期間再度被蚊蟲叮咬，進一步造成傳染或流行。
若確診者為育齡女性，在確診之後應進行驗孕。孕婦則應在確診後於婦產科進行密切追蹤，以確保胎兒健康。確診者在2-3個月內也應更特別注意安全性行為、妥善戴好保險套。另外在一個月內也應避免捐血。
茲卡病毒目前皆為境外移入，醫提醒留意：本土案例不無可能。
周芝安醫師也提醒，台灣目前的個案皆為境外移入，但台灣的埃及斑蚊、白線斑蚊也都可能傳播茲卡病毒，因此未來並非不可能出現本土案例。呼籲為前往流行地區的一般民眾，日常也做好防蚊措施，如有發現相關症狀也盡早檢查，若確診也應留意上述的防範作為，以確保健康。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。