NBA季後賽分析／勇士G5動腳、而不動嘴　犯規數顯示「勝利密碼」

NBA季後賽／Tatum第四節爆發　塞爾提克95：86擊敗76人、決戰G7

▲Jayson Tatum在決勝節及時甦醒，塞爾提克95：86擊敗七六人，在客場扳平系列賽（圖／美聯社／達志影像）
▲Jayson Tatum在決勝節及時甦醒，塞爾提克95：86擊敗七六人，在客場扳平系列賽（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-23 NBA季後賽次輪，東區雙雄塞爾提克與七六人決戰G6，Jayson Tatum在決勝節及時甦醒，加上Marcus Smart全場攻下22分、7助攻和7籃板的帶領下，塞爾提克整場僅用7人，就順利以95：86擊敗七六人，在客場扳平系列賽，G7將返回波士頓一決勝負。

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Jayson Tatum上半場10投0中，僅拿下1分，成為自1996-97球季以後，史上第三位半場出手10次以上，卻沒投進任何球的球員，寫下難堪紀錄。

全場19分之中有16分集中在第四節，Tatum在關鍵時刻仍扮演英雄，他坦言，狀態不是很好，不過教練、隊友的信任，在關鍵時刻仍果斷出手，大家都很想贏球。

塞爾提克首節攻下29分，取得7分領先，次節雙方戰成21平；第三節費城大軍甦醒，單節打出30：21扭轉戰局，未料末節進攻大當機，僅拿下13分，也拱手把勝利讓給塞爾提克。

七六人Joel Embiid本場比賽攻下26分、10籃板，Tyrese Maxey延續G5表現，同樣進帳26分，但James Harden表現低迷，16投僅4中，三分球6-0，只貢獻13分。

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