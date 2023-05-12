甲狀腺結節手術怕留疤？達文西手術開啟「頸部無痕」新世界

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「這些」甲狀腺結節恐惡性 需手術切除甲狀腺甲狀腺結節又稱為「結節性甲狀腺腫」，依甲狀腺內異常增生的腫塊數可分為單一或多發性甲狀腺結節。王誌群主任指出，國內約有5%的人有甲狀腺結節，其中又以女性居多，結節產生的確切原因不明，但有9成以上的甲狀腺結節都屬於良性。
良性的甲狀腺結節通常會先定期追蹤，利用超音波與細針抽吸檢查來觀察結節型態，再評估是否需手術切除甲狀腺。王誌群主任表示，如果合併有以下情形，經由醫師專業評估後懷疑為惡性結節或有較大的惡性發展可能，便會建議手術治療，包含：
- 家族史：有甲狀腺髓質癌或第二型多發性內分泌腫瘤症的家族史
- 危險因子暴露：頸部曾曝露在輻射線下（如因頭頸癌接受過放射線治療）
- 性別：男性。雖然女性結節發生機會較多，但男性結節惡性的機會較大
- 年齡：小於15歲或60歲以上，可能會有惡性變化
- 結節型態：
- 結節壓迫到周邊組織引起壓迫症狀（如：聲音沙啞、呼吸道不順暢、影響吞嚥等）
- 結節持續快速生長
- 結節大小超過4公分以上
- 單一結節，比起多發性結節更容易有惡性可能
傳統手術怕留疤？ 達文西手術可「頸部無痕」然而，傳統甲狀腺切除手術一般會在前頸部留下6－10公分左右的長條疤痕，即使以內視鏡手術治療，雖傷口較小，但仍會留下2－4公分的疤痕。王誌群主任提到，若病患又有蟹足腫體質，留下的頸部疤痕更會嚴重影響外在美觀，許多民眾便因為害怕外表改變而拒絕手術、消極治療。
不過，現在已有新的手術方式能幫助病患達到「頸部無痕」。王誌群主任分享到，曾有一名47歲的良性濾泡型甲狀腺瘤女性患者，過去右手臂旋轉肌曾受傷接受手術後留下蟹足腫疤痕，因此當病患知道甲狀腺腫瘤須接受手術時就非常擔心頸部會留下如項鍊般的蟹足腫疤痕。
但在王誌群主任和病患溝通評估後，這名患者決定接受達文西手術，並採用「經腋下／經乳暈」手術方式進行甲狀腺切除，術後頸部不僅沒有疤痕，發聲、說話也不受影響，住院兩天後便出院返家。
王誌群主任表示，達文西手術能提供3D立體放大影像，視野比傳統手術多近10倍，可更清楚地看到神經、血管，能順利保留喉返神經、副甲狀腺，此外，達文西機器手臂內視鏡電燒頭的多角度旋轉，與其較佳的止血功能也更能精準切除患部，避免大量出血，術後恢復快速，且能達到頸部無痕美觀的效果。
運用機器手臂輔助手術也可降低術後併發症、縮短住院時間等。除了「經腋下／經乳暈」手術方式，達文西機器手臂也可運用在「經口手術」、「腋下手術」、「耳後手術」，亦能精準切除甲狀腺腫瘤，而且不會在病患身上留下任何疤痕。
王誌群主任指出，現在有很多種切除甲狀腺手術方式，每個手術各有優缺點，若害怕手術疤痕影響外觀，也有達文西機器手臂可以創造頸部無痕新世界，病患應與醫師討論，選擇適合自己的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57705
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