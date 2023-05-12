北農改選！愛將回鍋農委會？陳吉仲駁：不實揣測

北農董監事即將改選，外傳農委會主委陳吉仲愛將翁震炘、洪忠修等人都將回鍋農委會任職。不過今（12）日陳吉仲駁斥，這些都是不實的揣測，相關人事案仍要等改選完後才會確定。
記者許若茵／台北報導
6月即將進行3年一次的北農董監事改選，外傳北農董事長可能是前高雄市長韓國瑜推薦的雲林縣農業處前處長吳芳銘，而採留職停薪的農金局前副局長、現任北農總經理翁震炘，可能回農委會當參議，而前農委會秘書、現任北農副總經理陳平軒將任農委會專委，另農糧署長胡忠一明年即將退休，傳已內定將由現任台農發董事長洪忠修接任。
對此，陳吉仲今接受採訪時表示，「所有的這些人事都是不實的揣測」，北農在6月即將改選，相關的人事案都是要等所有改選完後才會確定。
陳吉仲也說，過去農委會跟台北市政府密切合作，在北農創造了許多的佳績，包括所有的蔬菜水果因為有冷鏈，價格、品質提升，例如5年前平均價格每公斤24元，現在32元，水果5年前平均35元，現在49元，「就是因為冷鏈品質做好」，並提供產銷履歷，有機佔了4成5，北農也推了預約拍賣的交易制度，目前正在積極改建，配合農委會推動支付，與市政府要求的實名制，讓提供的所有的蔬菜水果都安全，這一個績效很樂意的持續的跟台北市政府密切合作。