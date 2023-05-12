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周杰倫香港開唱突CUE「大咖歌后」　她爆料17年前兩人淵源

▲周杰倫演唱會突CUE鄧紫棋，她說起多年前兩人的淵源。（圖／杰威爾提供）
▲周杰倫演唱會突CUE鄧紫棋，她說起多年前兩人的淵源。（圖／杰威爾提供）

記者薛羽彤/綜合報導

天王周杰倫（周董）昨（11）日在香港舉辦第五場「嘉年華」演唱會，前一天有星友容祖兒、阿Sa現身台下點歌，昨日鄧紫棋與男友也前來朝聖，周杰倫當場邀請對方合唱，沒想到鄧紫棋竟爆出和周杰倫有關17年前的小故事。

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▲▼周董在香港舉辦7場演唱會，吸引不少藝人前往朝聖。（圖／杰威爾提供、翻攝自周杰倫IG）
▲周董在香港舉辦7場演唱會，吸引不少藝人前往朝聖。（圖／杰威爾提供）
鄧紫棋一直視周杰倫為偶像，9年前還改編他的〈龍捲風〉，讓周杰倫印象深刻。鄧紫棋昨日PO出在周杰倫演唱會片段，她素顏低調坐在觀眾席，周杰倫突CUE她，「這不是紫棋嗎？」、「上次有來看我演唱會對不對？那個時候是在紅磡對不對？」聊到一半，鄧紫棋突爆料她13歲時，有改編他的歌寄到周杰倫唱片公司，「結果你公司完全沒回我。」讓周杰倫笑說：「我們唱片公司的人在哪？這個早就該簽下來了是不是！」

▲鄧紫棋現身周杰倫演唱會。（圖／鄧紫棋IG）
▲▼鄧紫棋現身周杰倫演唱會。（圖／鄧紫棋IG）
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被問到想點什麼歌曲，鄧紫棋笑說：「我點我那時候寫歌詞進去，沒被回的那首〈黑色毛衣〉」。兩人過去從未合作過，這次合唱也讓台下歌迷聽得如癡如醉。事後，鄧紫棋發文表示「早知道我先化個妝」、「等了17年終於有機會告訴本尊，我小時候為他的〈黑色毛衣〉改編過歌詞」。唯一美中不足的地方是，鄧紫棋解釋因為她的座位離舞台太遠，所以合唱時耳機收不到訊號，聲音傳出來有誤差，但仍不影響歌迷聆聽兩人合唱。
 

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