拯救媽的多重宇宙！一同打擊媽的煩惱　醫美療程抗老緊實更有感

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有效擊退紋路妙招首選 攻佔排行榜第一熱度不減近年醫美接受度愈發提高，相比從前面對惱人的老化問題現在可以獲得更有效的改善；從CMRI消費者洞察分析中也可以看出透過醫美療程打擊老化，有超過5成的民眾會選擇肉毒保養、將近4成選擇電音波拉提，透過玻尿酸保養的民眾也佔據3成，即使在經濟市場在這兩年疫情影響下衰退嚴重，歐美消費者於彩妝品購買力下降但肉毒桿菌素的消費依然強勁，甚至成為新「口紅指數」引領全球經濟趨勢，醫美診所主治醫師張安慧提到：「未雨綢繆也默默變成大家選擇醫美保養的最大動力，比起已經產生需要花更多氣力來掩蓋，不如先找到合適正確的方式來避免，因此許多民眾透過最簡單的肉毒桿菌注射來幫助並延遲未來靜態紋的產生，也是不論在哪個年齡層大家會選擇並固定施做的一項基礎保養。」因此，孝親子女在選擇透過醫美療程來讓媽媽「美一下」的項目上也大多會優先考量肉毒保養，來擊退留在媽媽臉上的紋路，更甚結合玻尿酸填充將深度紋路及流失的地基補回來。
▲電音波療程內容著重在已產生的紋路及鬆弛，針對眼周周為產生的細紋及鬆弛能獲得有效改善，相對於傳統的侵入式療程接受度也更高。
有7成民眾在意眼周細紋皮膚 找回飛揚神采美目 眼周電音雙波躍起成新焦點根據I –BUZZ統計最常被提及的臉部問題關鍵字分別為細紋、法令紋、皺紋，過了一定年齡尤其圍繞眼周的細紋及鬆弛更容易讓人一眼望穿老化的端倪，除了有超過7成的民眾認為眼周、嘴角細紋令人困擾，想改善肌膚暗沉的民眾也為數不少超過6成，全臉的彈性及肌膚鬆弛…等也是大家聚焦抗老的項目。
醫美診所院長陳諭正醫師也說到：「紋路及鬆弛是許多長輩們的共同煩惱，尤其在眼周部位容易在視覺上加乘年齡的負面感，電音波用非侵入的方式透過儀器熱能作用，完成類拉皮效果，使肌膚收縮，刺激膠原蛋白增生，幫助找回肌膚彈性改善鬆弛，並同時結合淺層的電波課程輔助，撫平細紋，相輔相成的作用下讓媽咪們都能全面的緊實肌膚，重拾年輕自信。」在細節上做到有效的改善便可事半功倍擊退老化，電音波療程內容著重在已產生的紋路及鬆弛，複合式醫美也大幅度提高整體的視覺優化，預算充足的孝親子女們在考量成效CP值上電音雙波的相關療程也更加高度引人關注。
而母親節不論是送甚麼禮物，最終不外乎是想讓媽媽從心靓起來，陳諭正醫師提醒民眾醫美療程主要還是參考使用者需求，除了針對媽媽的困擾選擇最適合內容，安全認證的診所以及合格專業的醫師也是很重要的一環，同時指名原廠認證的正貨，讓媽咪在重返青春的路上，暖心也安心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57781
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