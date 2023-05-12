「糖友」福音! 兩大學會攜手發佈更新《糖尿病感染與疫苗注射建議》

我是廣告 請繼續往下閱讀
不只新冠疫苗！糖友應築起感染性疾病防護罩，積極接種預防、提升免疫力社團法人中華民國糖尿病學會黃建寧理事長表示，當糖尿病患者因血糖控制不良時，導致他們的免疫功能受損，將增加感染風險。常見的感染如帶狀疱疹、流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌等等。感染後導致嚴重併發症的風險大增，例如糖尿病族群一旦感染流感，可能引起體內的發炎反應，使血糖升高、肺炎、心肌炎、敗血症等併發症。因此，唯有透過日常保健及接種疫苗，提升防禦力，才能有效避免感染發生。其中又以帶狀疱疹、肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗為首要建議施打的疫苗。
黃理事長表示，學會臨床指引工作小組根據國內及國際的最新指引，進行滾動式修正並公告於「中華民國糖尿病學會」網站https://www.endo-dm.org.tw/dia/，提供給醫護人員、糖尿病患者及家屬參考，也能主動向醫療院所諮詢接種疫苗資訊。
疫苗接種使群體免疫，可望降低國家醫療費用、減少資源浪費衛生福利部疾病管制署急性傳染病組楊靖慧組長表示，過去大多數民眾認為只有新生兒需要疫苗的保護。然而，隨著年齡的增長，成人的免疫力逐年下降，不同年齡層都有其建議施打的疫苗。對整體社會而言，透過提高疫苗的接種率，才能達到群體免疫的效果，不僅可以降低患者及家屬的經濟負擔，也同時可減少額外的健保負擔費用。讓國家醫療費用達到更具成本效益之醫療照護，使台灣的醫療體系能更良善，達到雙贏局面。
建立糖友疫苗預防接種觀念，應從醫護人員衛教做起社團法人中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長說明，國內糖尿病患者普遍具備疫苗接種預防之觀念，但對於疫苗所帶來的實質影響及公費給付條件資訊認知缺乏，進而影響病患接種的意願。因此，建議從醫護端落實加強疫苗衛教，適時給予臨床患者疫苗建議，讓患者除了具備施打疫苗的觀念，更能了解每項疫苗的功能及其對自身健康可帶來的影響，從病患端本身的需求去強化預防接種的功能及重要性。
四大疫苗不可少！ 助糖友提升自我防禦力、生活品質社團法人中華民國糖尿病學會杜思德常務理事說道，於這次指引內文中，明確建議糖尿病族群應施打四種重要疫苗，包含流感疫苗、帶狀疱疹疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及新冠疫苗。據國外研究數據顯示，50歲以上的新冠病毒感染者發生帶狀疱疹的風險將增加15%-20% 。
另杜思德特別提及，由於糖尿病患者本身屬於帶狀疱疹高風險族群，其根據台灣健保資料庫調查統計，帶狀疱疹患者中有高達五分之一患有糖尿病 ，此外，糖尿病族群產生嚴重併發症—帶狀疱疹後神經痛的機率也是高於非糖尿病族群約1.5倍， 且研究也指出糖尿病族群發生帶狀疱疹後可能會增加63%的住院機率 ，因此須格外關注此類疾病並及早注射疫苗以獲得保護力！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57803
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw