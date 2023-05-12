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「糖友」福音! 兩大學會攜手發佈更新《糖尿病感染與疫苗注射建議》

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「糖友」福音! 兩大學會攜手發佈更新《糖尿病感染與疫苗注射建議》

健康醫療網

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】台灣是亞洲地區糖尿病盛行率最高的國家，根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病病患，且每年以2萬5千名的速度持續增加 。糖尿病及其所引發的併發症影響國人健康不容小覷，醫療負擔相當龐大。然而糖尿病患者，因血糖控制不佳及高血糖所導致的免疫功能受損，為感染性疾病發生的高風險族群。

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不只新冠疫苗！糖友應築起感染性疾病防護罩，積極接種預防、提升免疫力

社團法人中華民國糖尿病學會黃建寧理事長表示，當糖尿病患者因血糖控制不良時，導致他們的免疫功能受損，將增加感染風險。常見的感染如帶狀疱疹、流感、新冠肺炎及肺炎鏈球菌等等。感染後導致嚴重併發症的風險大增，例如糖尿病族群一旦感染流感，可能引起體內的發炎反應，使血糖升高、肺炎、心肌炎、敗血症等併發症。因此，唯有透過日常保健及接種疫苗，提升防禦力，才能有效避免感染發生。其中又以帶狀疱疹、肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗為首要建議施打的疫苗。

黃理事長表示，學會臨床指引工作小組根據國內及國際的最新指引，進行滾動式修正並公告於「中華民國糖尿病學會」網站https://www.endo-dm.org.tw/dia/，提供給醫護人員、糖尿病患者及家屬參考，也能主動向醫療院所諮詢接種疫苗資訊。

疫苗接種使群體免疫，可望降低國家醫療費用、減少資源浪費

衛生福利部疾病管制署急性傳染病組楊靖慧組長表示，過去大多數民眾認為只有新生兒需要疫苗的保護。然而，隨著年齡的增長，成人的免疫力逐年下降，不同年齡層都有其建議施打的疫苗。對整體社會而言，透過提高疫苗的接種率，才能達到群體免疫的效果，不僅可以降低患者及家屬的經濟負擔，也同時可減少額外的健保負擔費用。讓國家醫療費用達到更具成本效益之醫療照護，使台灣的醫療體系能更良善，達到雙贏局面。

建立糖友疫苗預防接種觀念，應從醫護人員衛教做起

社團法人中華民國糖尿病衛教學會王治元理事長說明，國內糖尿病患者普遍具備疫苗接種預防之觀念，但對於疫苗所帶來的實質影響及公費給付條件資訊認知缺乏，進而影響病患接種的意願。因此，建議從醫護端落實加強疫苗衛教，適時給予臨床患者疫苗建議，讓患者除了具備施打疫苗的觀念，更能了解每項疫苗的功能及其對自身健康可帶來的影響，從病患端本身的需求去強化預防接種的功能及重要性。

四大疫苗不可少！ 助糖友提升自我防禦力、生活品質

社團法人中華民國糖尿病學會杜思德常務理事說道，於這次指引內文中，明確建議糖尿病族群應施打四種重要疫苗，包含流感疫苗、帶狀疱疹疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及新冠疫苗。據國外研究數據顯示，50歲以上的新冠病毒感染者發生帶狀疱疹的風險將增加15%-20% 。

另杜思德特別提及，由於糖尿病患者本身屬於帶狀疱疹高風險族群，其根據台灣健保資料庫調查統計，帶狀疱疹患者中有高達五分之一患有糖尿病 ，此外，糖尿病族群產生嚴重併發症—帶狀疱疹後神經痛的機率也是高於非糖尿病族群約1.5倍， 且研究也指出糖尿病族群發生帶狀疱疹後可能會增加63%的住院機率 ，因此須格外關注此類疾病並及早注射疫苗以獲得保護力！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57803

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