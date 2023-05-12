出席國家祈禱早餐會！蔡總統盼團結所有力量克服挑戰

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總統致詞表示，她台語沒有周信榮好、華語不如戴繼宗、英語不如彭蒙惠，即便如此，敬畏耶穌基督的心是一樣的，戴著這顆敬畏的心為國家做事，確保和平，希望國家可以平安、和諧、繁榮，也希望人民有信仰、有公義、有憐憫的心。
她說，台灣社會面臨世代差異及所面臨的共同挑戰，作為國家總統，希望秉持公義的心、敬畏耶和華的心，共同為台灣社會來打拚。
總統說，歷經3年疫情，她要謝謝教會信眾不僅為台灣社會帶來福音，也共同努力克服疫情的挑戰，從5月開始，台灣疫情等級已經降階，今天可以跟來自海內外的弟兄姊妹一起參加祈禱早餐會，為國家及世界禱告，格外具有意義。
總統表示，更重要的是，在大家團結打拚之下，台灣各個領域穩健發展，也讓台灣在複雜的國際局勢中，站穩腳步，持續走向世界，除了持續發展經濟外，政府也進一步擴大福利措施，讓各年齡層的民眾得到更多支持與照顧。
總統說，未來要面對的挑戰更多，需要大家繼續團結，一起努力，就像今天祈禱早餐會的主題經文一樣，相信透過團結所有的力量，這塊土地上所有人民都能夠擁抱信心一起克服各項挑戰，共享福澤。
她表示，教會是支持台灣社會安定的力量，長期以來為台灣社會奉獻付出，展望未來，一起互相守望，一起在實踐公義的道路上，願上帝祝福台灣。隨後由牧長禱告團隊為總統祈禱。
總統上午7時許由外交部長吳釗燮、前內政部長徐國勇陪同下進入會場，與96歲美籍宣教士彭蒙惠比鄰而坐，與會者包括民進黨立委吳玉琴、國民黨立委賴士葆與曾銘宗、基隆市長謝國樑、高雄市議會議長康裕成等人。（編輯：翟思嘉）1120512