台版柬埔寨首腦曾犯詐欺免坐牢！黃國昌：變本加厲不意外

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他表示，犯下31個最低本刑1年以上徒刑的「加重詐欺罪」，卻從未入監服刑對杜承哲而言，儘管加入了犯罪組織，經查獲的「加重詐欺」犯行總共有31罪，原本每一罪的法定刑係「1年以上7年以下」有期徒刑，但最後的結果卻是「判2年、宣告緩刑」 「判10月、易服勞動」，等於完全不必入監服刑。
他進一步分析，這到底是怎麼造成這個結果的呢？簡單來講，️經過檢警偵辦、證明的犯罪事實，包括：杜承哲在2020年加入由A、B等人指揮的犯罪組織，透過電信詐欺的手法，在5-6月間，共同詐騙12位被害人，杜承哲擔任「收水」的角色（以下稱A案）。上開犯行遭檢警偵破後，杜承哲曾在2020年7月遭法院裁定羈押。
不過，在杜承哲經釋放後，持續與A、B等人合作，於10-11月間共同詐騙19位被害人，擔任將詐取款項在不同人頭帳戶間移轉的角色（以下稱B案）。
⛔️A案：12個「加重詐欺」罪，只判「10月徒刑」，還易服勞動
➡️先「想像競合」就杜承哲在A案的犯罪行為，法律上共構成「參與犯罪組織罪」、「洗錢罪」、以及「加重詐欺罪」。依刑法第55條「想像競合」之規定，僅「從重」之「加重詐欺罪」論斷，共有12個「加重詐欺罪」。
➡️再「顯可憫恕」減刑「加重詐欺」的法定刑最低為1年有期徒刑。不過，審理A案的法官透過刑法第59條的「顯可憫恕」為杜承哲減刑，最後每個「加重詐欺罪」均僅判「6月有期徒刑」。
➡️最後透過「數罪併罰」大幅縮減「執行刑」就12個「加重詐欺」罪，每個宣告6月有期徒刑，總宣告刑為6年。但是，「宣告刑」並非真正要服的「執行刑」。接下來，法院還要依刑法第51條「數罪併罰」之規定，在「各刑中之最長期以上」（即6個月）與「各刑合併之刑期以下」（即6年）之間，決定「執行刑」。就此案，法院宣告的執行刑，只有「10個月」。同時，依刑法第41條規定，由於每罪個別的宣告刑只有「6月」，得易服社會勞動，不必入監。
黃國昌說，接下來️B案部分：總共有19個「加重詐欺」罪，只判「2年徒刑」，同時「緩刑3年」。
➡️先「想像競合」就杜承哲在B案的犯罪行為，法律上構成「洗錢罪」及「加重詐欺罪」。依刑法第55條「想像競合」之規定，僅「從重」之「加重詐欺罪」論斷，共有19個「加重詐欺罪」。
➡️ 總宣告刑：21年2月就19個「加重詐欺」罪：8個宣告1年徒刑、5個宣告1年1月徒刑、3個宣告1年2月徒刑、1個宣告1年3月徒刑、1個宣告1年4月徒刑、1個宣告1年8月徒刑，總宣告刑為21年2個月。
➡️透過「數罪併罰」，定「執行刑」為2年就上開宣告刑，同樣地透過如前所說明的「數罪併罰」機制（在「各刑中之最長期以上」（即1年8個月）與「各刑合併之刑期以下」（即21年2個月）之間），法院定「執行刑」為2年。
➡️最後「宣告緩刑」在將執行刑定為2年之後，剛好符合宣告「緩刑」的門檻，法官最後依刑法第74條的規定，為杜承哲宣告緩刑3年，以啟自新。
⛔️杜承哲得到了什麼教訓？杜承哲在2020年參與犯罪組織，犯下了31個加重詐欺罪。在檢警投入大量的時間精力偵辦，歷經檢察官的偵查與公訴的審判，最後杜承哲一天的牢都沒有坐過。
現行刑事體系的既有制度，可以說都被發揮地淋漓盡致，最後產出「極度輕縱」的結果。
黃國昌說，其中值得追問的是：在A案，到底有什麼「顯可憫恕」，將法定本刑1年以上的加重詐欺，減為「6月」？
在B案，明明是被逮羈押後放出來，竟然還繼續幹，為何宣告緩刑？
更為根本的問題是：杜承哲到底得到了什麼教訓？這個結果，到底是滿足了「應報」、還是「預防」、抑或是「教化」的功能？他強調，杜承哲會變本加厲，成為台版柬埔寨首腦，其實一點都不讓人意外。
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