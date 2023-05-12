王思佳《女大》YT主持照常更新 網友砲轟節目諷：真懂流量密碼
藝人王思佳近日因上節目《女人我最大》被發現疑似拿仿冒品，陷入假包風波，隨後各個名牌包都被大陸網友拿出來比對，指出許多與正品不同處。昨（11）日《女人我最大》YouTube更新王思佳主持的「玩美研究室」，遭網友諷刺「製作組真的很懂流量密碼」。
記者薛羽彤/綜合報導
《女人我最大》YouTube頻道不畏懼假包風波，昨日照常更新王思佳主持的「玩美研究室」，短短10個小時就突破2萬觀看次數，在該頻道而言是相當可觀的點閱率。本集邀請到成語蕎介紹香奈兒、愛馬仕和迪奧等精品，王思佳看到成語蕎有她的愛牌香奈兒國外限定的包包和耳環相當羨慕。接著王思佳看到一個粉紅色的腰包時，很快就識別出是非賣品，「只有VIP才會有的謝禮，因為我也有一顆」，宣示自己也是VIP。
這集YouTube很快引起網友熱議，正在風頭上的王思佳罕見露面，節目仍難逃被網友攻擊，網友紛紛表示，「製作組真的很勇敢欸，影片照發，包包不管真假了嗎」、「《女人我最大》，別壞了自己招牌」、「建議女大可以做一集王思佳被質疑是假貨的所有Chanel東西上節目跟正品比對，收視一定好，思佳我一定心疼起來」、「《女大》這節目如此不愛惜自己這些年來積攢下來的名聲嗎？還是覺得一切冷處理後就雲淡風輕？」、「我沒點進去，不打算給流量，一個節目能沒底線到如此程度也算是開眼界」、「流量密碼，不得不說有抓到我的眼球。 還是這是諷刺王的影片」。