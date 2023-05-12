立院三讀通過！賣黃牛票最重罰50倍、處3年有期徒刑

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疫情之後，藝文表演活動大爆發，國內外知名藝人熱門演唱會，票券供不應求，日前南韓女團BLACKPINK演唱會，爆出黃牛票哄抬數十倍高的天價，引發關注。為有效遏止黃牛票氾濫，在文化部長史哲上任後立即廣徵各界意見，遂有此次修法。
此次修法定義黃牛為「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者」，及「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者」，均認定為黃牛行為。也就是說，「加價轉售者」，以及「以不正當方式取得票券」者，均認定為黃牛。
三讀通過條文規定，將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之10倍至50倍罰鍰；以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者，處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。
針對立委要求訂定檢舉獎勵機制，文化部在審查會時承諾，將於法案三讀後訂定相關辦法，日前黨團協商時，在文創法第12條賦予主管機關訂定獎勵辦法的法源依據。
有關鼓勵民間投資國家戰略重點文創意產業租稅優惠的部分，此次修法的適用對象兼顧事業及個人，投資標的除公司外，新增符合影視音實務的有限合夥事業及專案型投資，租稅抵減年限為10年。
在公司部分，三讀通過條文明定，投資以影視音及台灣內容為核心發展的「國家戰略重點文化創意產業」文創公司或有限合夥事業、專案，並達2年以上，可在投資額20%以內，自有應納營所稅年度起5年內，每年最高抵減所得稅總額50%。
在個人部分，三讀通過條文明定，投資高風險新創公司或有限合夥事業，以及由國發基金共同投資的專案，現金投資50萬元，並持有達2年以上，可在投資金額50%以內，自持有屆滿2年的當年度個人綜合所得總額內減除最多300萬元。（編輯：蘇龍麒）1120512