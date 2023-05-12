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不予中天換照！政院稱NCC程序瑕疵需補正　陳建仁：尊重法院判決

▲政院稱NCC不予中天換證是程序瑕疵，僅需補正，行政院長陳建仁表示，尊重法院判決。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲政院稱NCC不予中天換證是程序瑕疵，僅需補正，行政院長陳建仁表示，尊重法院判決。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）2020年駁回中天新聞台換照申請。不過，台北高等行政法院10日撤銷此處分，行政院代理發言人羅秉成稱NCC評分瑕疵可以補正，不過北高行政法院判決要發回重審，沒有補正這條路。對此，行政院長陳建仁今（12）日表示，尊重法院的判決，也尊重NCC獨立機關所做出來的說明。

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陳建仁今日前往高雄參加關務署100噸級巡緝艇第四艘CP-10006海雄艇交船典禮。媒體詢問羅秉成稱NCC評分瑕疵可以補正，不過北高行判決要發回重審，沒有補正這條路，中天質疑行政院發布假訊息？陳建回應表示，NCC審中天的這個案子，法院已經做出了判決，這個判決當中確實是雙方有輸有贏。舉例說，就是在處理的過程當中是有些瑕疵，需要NCC來改正，但是對於重新發照，還有國家賠償的事情則是駁回，這件事情尊重法院的判決，也尊重NCC獨立機關所做出來的說明。

陳建仁說，他相信各界都能夠接受這樣的一個說明，但是更重要的，如果任何一方，如敗訴的一方有任何的意見要提出上訴的話，尊重他們的權利。

媒體問新北槍擊案頻傳，民進黨議會黨團譴責侯友宜指這是中央防堵源頭的問題，陳建仁表示，「槍砲彈藥刀械管制條例」在2020年6月修正以後，其實全國的警政單位對於槍砲彈藥刀械的管制，已經有不斷地在加強改進當中。中央已經做好了源頭的管理，縣市政府也應該要負起他們的責任，來協同一起做好查緝的工作。

陳建仁強調，他也一再要求中央單位一定要跟地方好好地配合，把槍砲彈藥刀械的管制做到最好，一定要掃除黑幫，然後除惡務盡，來保障全民有一個安居樂業的場所。他相信中央、地方合作，才能夠使得槍砲彈藥刀械的管制達到最好的理想。

針對駐美代表蕭美琴反駁「股神」巴菲特稱台灣是危險地方的說法，陳建仁表示，首先要感謝蕭美琴對台美關係的促進所做的貢獻，台灣是在民主陣營的最前線，確實受到很多文攻武嚇的壓力，但是台灣也藉著國艦國造、國機國造這樣的努力，以及加上跟我們理念相同的國家共同合作，來使得印太地區能夠更加地自由開放，也使得台海能夠和平穩定。我們充實自己的能力，要阻止、預防任何和平破壞的產生，盡最大的努力，就可以確保這個地方的穩定和平。

陳建仁表示。，保護台灣、投資台灣，實際上就是使這個地區能夠穩定的最好方法，如果能夠來確保台灣的穩定、確保台灣的繁榮，就能夠使得全世界繁榮。換句話說，台灣的繁榮是全世界的繁榮不可或缺，也不可減少的一個部分，如果台灣的投資能夠穩定，他相信全世界的經濟發展濟就會更好，所以我們也希望大家能夠支持台灣、投資台灣，讓台灣跟全世界都能夠和平、繁榮，都能夠在經濟上有更好的發展，謝謝。

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