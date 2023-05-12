台灣獼猴亂入全聯！踞貨架之巔吃香蕉 眾笑噴：先吃飽再支援收銀
台灣獼猴在高雄生活軌跡依舊活躍！日前有隻台灣獼猴大搖大擺走進柴山一家全聯，先在蔬果區拿香蕉，再跑到貨架頂端上享用。目擊者趕緊拍下珍稀畫面PO臉書分享，網友紛紛搞笑留言「工讀生好嗎？」、「吃個午餐補充體力，再繼續支援收銀」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO昨天（11）在臉書「路上觀察學院」社團，分享2張台灣獼猴在柴山全聯店內米糧貨架最高處，東張西望吃香蕉照片，寫道「猴子逛全聯」，還Hastag「高雄柴山在地日常」。原PO說照片是媽媽10日拍的，店員知道有猴子跑進來後就把門打開，並拿出水槍作勢要噴水嚇猴子，讓牠自行離開。
貼文一出引發討論，網友紛紛留言「其實牠是店員，因為全聯都給香蕉所以...」、「真的猴子XD」、「和平共處」、「逛完全聯之後去跑山」、「工讀生在上架很忙的」、「福利猴猴福利」、「請支援趕猴子」、「請『吱猿』收銀」。
高雄柴山（又稱壽山）有許多獼猴，屢次跑進鄰近的中山大學跟人類搶食，甚至闖進教師辦公室「篡位」，令在地人非常頭痛。不過據《自由時報》報導，柴山是「恙蟲病」高風險區，5月進入高峰期，平均每年有10多名感染者，今年有學者研究發現，柴山獼猴身上已有恙蟲寄生。
若恙蟲跑到人類身上並叮咬，患者將出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大、叮咬處紅色焦痂等症狀，潛伏期1到3周，若不及時就醫，致死率達6成。此外，獼猴身上還有人畜共通的疱疹B病毒、阿米巴原蟲，致死率比恙蟲高。