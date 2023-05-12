郭台銘今晚板橋大造勢！侯友宜：歡迎常回家看看

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侯友宜表示，板橋媽也是郭董重要的宗教信仰，能夠在慈惠宮遇到郭台銘，兩人一起用媽祖慈悲的心，為國家為人民奉獻多做事，讓新北市平安，讓國家穩定繁榮。
積極爭取國民黨內提名的郭台銘今晚將在板橋舉辦大型造勢活動，侯友宜表示，郭董本來就是在板橋長大，他來新北多走走也等於是回家，非常歡迎郭董常常回來看看，畢竟新北市是大家一起共同成長，見證他茁壯的地方，大家一起讓新北市更好。
至於泛藍在整合之後有信心團結嗎？侯友宜說，面對外面所有挑戰，每一個人只要有共同的信念跟價值，願意為國家為人民奉獻，大家一起努力往前走，尤其一個人走得快，一群人會走得遠，大家攜手並進。
媒體報導郭台銘與民眾黨主席柯文哲日前曾密會，侯友宜表示，郭董和柯文哲都是他認識多年的朋友，大家一起願意為國家為人民多做事，都用這樣一個信念，好好的面對要如何讓國家的人民能夠安居樂業。
至於外傳侯可能將在9月計劃訪美，侯友宜未回應，僅表示所有的國際友人對他的關心，他都滿滿的感謝，面對國際情勢詭譎，我們更應該跟國際所有的好朋友，尤其關心台灣的朋友們多多對話、多多溝通，讓他們了解台灣、愛上台灣，不斷創造深化的關係，讓對話變成我們友誼不斷往前走的力量，大家一起讓台海穩定，讓區域和平。
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