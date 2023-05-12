富察遭中共逮捕逾50天！文化界逾350人連署要求「謹慎處理」

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「連署工作小組」表示，富察已經申請並取得中華民國國籍與身分證，並在返回上海申請放棄中國國籍時被拘留，雖然沒有完成全套法律程序，但台灣政府已承諾會將富察視為國民並提供必要協助。
台灣資深作家及出版業負責人詹宏志也發表書面聲明，稱許富察「是一位認真出色、融入台灣情景的編輯人」。過去，台灣的出版工作者也曾走過國家機器動不動就要查禁書刊、關押編輯的時代，但台灣終究有幸脫離了那樣的階段，成為一個完全可以自由閱讀、自由表述的社會。
詹宏志強調，富察所編輯的圖書銷售都在台灣，他如果有任何貢獻或破壞，對象也都是台灣，這樣的一介書生與這樣的工作如果被中國政府認為危及國家安全，「我認為是粗暴、荒謬而落伍的」。詹宏志呼籲中共當局應該停止迫害提供不同觀點的編輯人，及早釋放富察。
「無國界記者」組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）也出席了今天的記者會，他說，無國界記者對李延賀（富察）遭拘禁一事深感震驚。艾瑋昂稱許富察是最後一批仍敢發行批評政府調查性書籍的中國出版商之一。他說，北京政府應該公開富察目前情況的詳細資訊，並確保他能立即返回台灣家人身邊。
「連署工作小組」強調，「出版無罪，言論自由」，富察事件可以分成「公」、「私」兩個領域看待：私領域完全尊重家屬的決定和行動。「連署工作小組」乃是針對富察案的「公領域」發聲。任何台灣人都應該享有言論、出版等普世價值下的自由保障，而「免於恐懼」的自由尤其重要。連署工作小組將綜合中國內外各種報導，相信越多的外部關注越能確保中國有關當局的調查與審判程序都能更加合理、透明、公正。
「連署工作小組」指出，除了台灣陸委會和大陸國台辦公佈的消息，目前沒有更新的關於富察的消息。這次的連署與富察家屬無關，家屬沒有參與，沒有表示過任何態度。
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