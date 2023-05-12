112年國際護師節聯合慶祝大會 《擁抱護理 永抱希望》

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從清零到共存，我們一直都在大會在《疫起、義起、一起、熠起》的主題影片中揭開序幕，自109年COVID-19入侵台灣開始，所有護理人員配合政府各項防疫工作，暴露在高風險的環境下，堅守崗位、勇往直前，從清零到共存，守護著國人健康，充分發揮護理專業。雖然，疫情改變世界的常態，但，沒變的是護理人員對苦難民眾的關懷。每次的災難，護理人員從來沒有缺席，而且不畏艱險，表現優異，也因為大家的努力，疫情得以漸漸趨緩；因為大家的堅持，讓護理被看見！
南丁精神 榮耀傳承護師節活動重要的傳光儀式，由蔡總統與紀淑靜理事長及陳靜敏理事長共同帶領全體與會人員舉行，在恩光歌聲中將自南丁格爾女士傳承而來的燭光傳遞到會場的每位與會者，也象徵護理維護國人健康的光照亮社會的每個角落，展現護理最無私、純潔的力量。之後頒發112年傑出護理人員專業貢獻獎7位、服務奉獻獎11位與台灣護理先驅-周美玉女士薪傳獎1位及表揚25年以上資歷的3,608位資深護理人員，感謝她(他)們在各個護理領域，持續努力不懈的貢獻。
永遠望向理想未來，持續向前 黃美智校長獲頒專業貢獻獎黃美智老師為臺南護專特聘教授兼校長，積極建造優質教育環境，培育未來護理人才。致力於護理教育與臨床服務達38年，指導國內外大專、博碩護理學生無數，已發表140篇學術期刊論文。藉由教學/臨床合聘制度，持續輔導臨床護理師專業成長，並以實證及轉譯行動研究模式推廣以暗示行為為基礎之早產兒發展性照顧、癌症兒童返校照護模式及兒童安寧療護於臨床實務，更與越南及印尼建立跨國合作管道，推廣台灣經驗並發揮台灣護理教育之品牌影響力，今日榮獲專業貢獻獎，實至名歸。
視病(民)猶親，追求卓越 趙紋華局長獲頒服務奉獻獎趙紋華局長是嘉義縣首位護理師出身的衛生局長，三年新冠疫情各項防疫處置得宜，防疫民調超前六都高達92.3分，為全國最高分。致力於醫療品質提升，榮獲衛生福利部111年度績優調解委員獎，並受聘為衛生福利部緊急醫療諮詢委員會委員，是全國衛生局唯一代表。全國首創「推動外籍看護工到宅指導及管路安心計畫」榮獲審計部行政機關優良實務案例，2022《遠見》雜誌調查，嘉義縣醫療衛生獲全台第2名，各項優異的表現彰顯護理於提昇全民健康之具體貢獻，獲頒服務奉獻獎，當之無愧。
創新護理價值、展現護理魅力 盧美秀教授獲頒台灣護理先驅-周美玉女士薪傳獎榮獲台灣護理先驅-周美玉女士薪傳獎的盧美秀教授為護理界之巨擘，其對護理專業之貢獻不計其數，例如建構本土化護理知識，共完成學術著述52篇、專書95冊、研究論文83篇、研討會論文41篇，提升護理專業知能，培育專業和領導人才、不斷推廣護理新知，拓展護理角色功能，提升護理人員的權益與福祉，並且建構護理願景，塑造優質護理職場，提升照護品質。盧教授曾經擔任護理公會全聯會理事長，不僅推動護理十大改革，成效卓著，同時也推動全面使用安全針具及對醫療暴力加重處罰之立法，維護護理人員工作安全，並參訪日本住院給付與護病比連動制度，進而完成國內三層級醫院全日護病比，提高護理費加成給付。而且也致力於改善公立機構護理人員高資低用問題，爭取提高大小夜班津貼、居家照護支付標準，以及SARS、COVID-19危險津貼。不僅如此，盧教授還推動長期照護，打造完整長照體系，協助佈建原住民和偏遠地區照管中心分站設置以及人才培育。也因為對護理、對社會都有莫大的貢獻，因此連續二年獲頒台灣護理典範獎及台灣護理先驅-周美玉女士薪傳獎，實是眾望所歸。
今年大會除了實體會場外，也同步全程視訊直播，讓無法出席的護理夥伴及親友們也能共襄盛舉，為護理加油打氣。頒獎活動穿插「坎城國際護理創意獎」影片播出，也邀請到國立臺北護理健康大學及康寧大學啦啦隊聯合演出，同時邀請藝人MAX老師現場帶領大家活力帶動跳，並設計活動專屬AR互動拍照，讓大家留下獨特紀念與親友分享！經過三年的疫情，大家終於歡喜相聚，我們相信，疫情讓我們的心更緊密，讓我們的力量更團結，擁抱護理、永抱希望，期待明年見！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57807
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