第34屆金曲獎主持人是他！韋禮安曝收到邀約第一反應 「瘋了嗎」
「第34屆金曲獎頒獎典禮」將於7月1日於台北小巨蛋舉行，備受矚目的典禮主持人也在今（12）日正式公布！典禮主持人將由創作才子韋禮安擔任，韋禮安坦言接到邀約當下的心情是想說：「金曲獎瘋了嗎？」後來仔細一想金曲獎都這麼大膽了，也決定試試看。
記者吳雨婕/綜合報導
對於首度要挑戰主持大型典禮，韋禮安表示：「金曲獎對我來說意義滿重大的，我覺得可以為華語音樂貢獻任何事情，我都盡力而為。」希望秉持著服務的精神，同時做好時間掌控，也有計畫與主持前輩們討教經驗。韋禮安也透露確實有想過自己站在台上主持的模樣，但萬萬沒想到要成真了，讓他調皮笑說：「謝謝金曲獎給我這樣子的機會，請你們拭目以待！」
本屆星光大道由去年表現深獲好評的陳明珠再次擔任主持人，將攜手新生代主持人黃偉晉共同擔任，陳明珠表示：「我覺得是很大的肯定，其實我心裡面一直讓自己隨時預備好，很謝謝去年舞台幫助我建立很多信心。」首次接下主持棒的黃偉晉則說：「感覺很像昨天才發生的事情，在嚇到、震驚之後，開始越來越來期待，因為我覺得主持紅毯是一件可遇不可求的事情，也是一個里程碑，所以能接到真的是非常的興奮。」其實兩人在去年的「GMA Heat 榮耀金曲33」後台訪問節目中已經合作過，兩人對彼此的默契都十分有信心，陳明珠大讚黃偉晉融會貫通、人脈多也很討喜，讓黃偉晉害羞先自爆「我英文真的很爛」，身為學姊的陳明珠則秒回：「那就分給我啊，姊姊在！」溫暖舉動讓黃偉晉很放心。
「第34屆金曲獎頒獎典禮」將於7月1日在台北小巨蛋舉行，主辦單位台視將於當日下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮；「2023金曲國際音樂節」則於6月28日至30日登場。