具俊曄同框小S熱舞！曝媽媽很疼愛大S 「夫妻生活像演韓劇」
綜藝一姐小S（徐熙娣）力邀「國民姐夫」具俊曄上節目《小姐不熙娣》，儘管最終姊姊大S沒現身，但對於妹妹沒下封口令，大方表示「只要是事實都可以講」，具俊曄被問到老婆露出一臉幸福，透露媽媽很滿意大S，對大S的一切都喜歡，非常疼愛媳婦，因為定居台灣無法經常見面，特別地想念她。
記者江芷稜/綜合報導
小S和具俊曄互動良好，兩人一見面就大跳國標舞扭起來，炒熱錄影現場氣氛，她誇獎具俊曄有厚實肩膀，可以讓姊妹倆依靠，撫摸姊夫胸肌時有家人的溫暖，並爆料大S再婚1年多以來，從來沒跟具俊曄吵架過，「她們兩個到現在還在演韓劇啊，我給姊夫100分」，具俊曄禮尚往來，為小S打了滿分，稱她主持非常專業，穿上服裝與居家形象截然不同，在節目上完全不掩飾自己，所以非常有趣。
除了小S同框具俊曄熱舞，大秀街舞技巧，助理主持人派翠克也唱了大S主演的偶像劇《轉角遇到愛》主題曲，博取歐巴歡心，小S透露錄影前特別問過大S，是否有不能提的致命題，結果大S百無禁忌，僅要他發問提早提醒具俊曄，怕他反應慢看起來較遲鈍，具俊曄聽完愣住，小S笑說：「那是我姊說的，但我覺得他這樣很可愛」。
具俊曄為愛來台定居，媽媽留在韓國，被問到婆婆會不會忌妒兒子太黏媳婦，他笑說，媽媽對大S非常滿意，也很想念媳婦。不時成為新聞話題人物，大S深受困擾，具俊曄淡定回應：「我來台灣不到1年，應該還有很多人不熟悉我，會造成誤解，假新聞也很多，過一段時間後應該會更了解我，我是這麼想的」，展示成熟穩重的一面。