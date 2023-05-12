17年後再懷胎！二寶竟先天性橫隔膜疝氣　醫籲「做1事」及早揪出

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先天性橫膈膜疝氣會影響發育 致病因不明澄清醫院產科主任關祥彬表示，橫膈膜是分隔胸腔和腹腔的重要構造，當發育不完全而形成破洞時，腹腔器官便會竄入胸腔壓迫肺臟，影響發育。先天性橫膈膜疝氣的發生率約兩千到五千分之一，發生這類疾病的原因不明，可能與基因有關，75％的先天性橫隔膜疝氣發生在左側。
橫膈膜修補手術 將腹內器官復位該男嬰出生時為2665公克，活力差、全身膚色蒼白、呼吸淺快不規則，腹部明顯凹陷，立即由新生兒醫護團隊接手，監控其生命徵象，兩天後由小兒外科進行開刀，發現嬰兒左側橫隔膜破了4公分×2公分的大洞，部分的小腸、大腸、胃和肝臟已滑進胸腔，壓迫到左肺影響肺泡的擴張，經進行橫膈膜修補手術，將腹內的器官復位，以減少對肺臟的壓迫，進而幫助肺泡擴張。
於完成手術後，該男嬰在新生兒醫護團隊悉心照顧了一個月，康復順利出院。
高層次超音波產檢 跨科團合作掌握醫療時效關祥彬主任指出，胎兒罹患先天性橫隔膜疝氣，有賴於高層次超音波產檢發現，事先給產婦很好的心理建設，事後由跨科團隊接手治療，如果喪失開刀治療時機，竄進胸腔的腸子，有可能會造成腸阻塞、扭轉，甚至壞死的狀況，危及新生兒的生命。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57764
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