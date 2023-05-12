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林淑雅躺車下51分鐘才發現！綠議員要求中捷董事長下台

▲多位民進黨議員站到林良泰備詢台前，要求他（紅框）下台負責。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.12）
▲多位民進黨議員站到林良泰備詢台前，要求他（紅框）下台負責。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.12）

記者顏幸如／台中報導

興富發公司建案吊臂意外掉落，釀成台中捷運車廂 1死10傷意外。綠營議員今痛批中捷公司，先是說謊指吊臂從天而降砸到車廂，接著緊急應變能力不足，讓靜宜助理教授林淑雅在車下躺了51分鐘才被發現。董事長林良泰昨天記者會要大家拍拍手，今天答詢時還說「自動駕駛是林佳龍決定的」，心態傲慢推諉卸責，應該立刻下台！

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台中市10日發生捷運1死10傷事故，今（12）日在議會砲聲隆隆，民進黨團批評中捷公司，只一味強調隨車人員在13秒內，依據標準作業流程堅守崗位到最後，卻故意忽略從吊臂掉落到捷運列車啟動、撞上，其間45秒中捷行控中心應變能力不足的事實。

市議員何文海說，中捷一開始回報障礙物從天而降打到捷運，事實上卻是吊臂砸下來後45秒，捷運才去撞上障礙物。市議員江肇國說，發生這麼大的意外，中捷居然讓豐樂公園站的站長擔任現場指揮官，導致市長盧秀燕趕到現場時，還對媒體說只有8名乘客輕傷。

▲民進黨團批評致命的40秒，行控中心無所作為，中捷只會一直強調隨車人員很盡責。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.12）
▲民進黨團批評致命的40秒，行控中心無所作為，中捷只會一直強調隨車人員很盡責。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.12）
江肇國說，事故發生後，中捷沒立即清查現場狀況和人員，直到51分鐘後南段段長接下指揮官，才發現躺在車下的靜宜助理教授林淑雅。他問，如果林淑雅早點被發現，是否有機會被搶救、挽回這條性命？這意外原本可以只是財損，最後卻演變成人員傷亡，他對中捷的應變能力感到丟臉。

市議員陳淑華問，當時是中午時間，行控中心6名員工有3人在吃便當，現場人員透過無線電反映，行控中心卻沒有作為，中捷董事長林良泰還好意思要大家拍拍手鼓勵中捷員工？到議會答詢也是講一堆空話，如何對得起傷亡者？

陳淑華說，林良泰是前交通局長，理應經驗豐富，無人駕駛車廂遇到突發狀況，若現有機制無法預防，就該導入AI偵測系統強化週邊控管。此時林良泰回答「感謝議員讓我有溫故知新的機會，自動駕駛是林佳龍決定的」，陳淑華登時暴怒，大罵「又要推給前市長！你的心態傲慢、推諉卸責，難怪會做出帶頭拍手這種事」。

▲林良泰原應綠營議員要求站起來欲離席，又被藍營議員攔下。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.12）
▲林良泰原應綠營議員要求站起來欲離席，又被藍營議員攔下。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.12）
謝家宜、陳俞融也批評林良泰謊話連篇，多位民進黨議員站到林良泰的備詢台前，要林良泰下台負責，但質詢時間已到。之後質詢的民進黨議員謝志忠，要將林良泰趕離議場，被國民黨議員黃佳恬等人以「我們還要質詢他」為由阻止。

擔任大會主席的陳淑華，要求林良泰不要在議會公然說謊、誤導市民，並要求市府下午提供事件發生前後、行控中心內部的影像，以利釐清責任歸屬。

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