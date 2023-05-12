濕疹反覆好不了！「10食物」是隱藏元凶　常吃將成發炎體質

大葉高島屋改裝亮相！7家餐飲、4大旗艦店入駐　今起開幕撒優惠

▲全新餐飲品牌進駐大葉高島屋，包括牛角Buffet新型態燒肉店。（圖／品牌提供）
▲全新餐飲品牌進駐大葉高島屋，包括牛角Buffet新型態燒肉店。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（12）日大葉高島屋12樓賣場改裝後新亮相，帶來包括7家全新餐飲品牌，以及4大生活主題旗艦店，還有母親節限定優惠活動，預計12樓全年挹注近8億，達到全館55億，年增率23%目標，週末帶著媽媽一起逛街去！

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【7家餐飲品牌進駐、開幕優惠】

首波登場主題餐廳品牌有日本連鎖燒肉店「牛角Buffet」、「禪日式料理」、「大河屋」燒肉丼專門店、「豆腐村」韓國嫩豆腐煲。香港50年茶餐廳名店「糖朝」、日本第一涮涮鍋專門店「溫野菜」、米其林餐盤推薦的北投酒家菜「興蓬萊」台菜海鮮餐廳，預計6月中旬開幕。

牛角Buffet：14日前消費「任您吃極饗方案」(平日午餐1,199元、晚餐/假日1,299元)成人每人折1百元、19日前滿2千元送3百元券。

禪日式料理：5月平日周一至周四滿3千現抵3百元。

大河屋：內用單筆滿千元贈價值98元人氣串燒券。

豆腐村：消費母親節套餐，享199元加購原價330元韓式海鮮拌冬粉。

▲全新6餐飲品牌進駐大葉高島屋，包括「大河屋」燒肉丼專門店。（圖／品牌提供）
▲「大河屋」燒肉丼專門店，內用單筆滿千元贈價值98元人氣串燒券。（圖／品牌提供）
【4大生活主題旗艦店、開幕優惠】

看好疫後保養、彩妝等美麗商機，佔地200坪的寶雅新店型「POYA Beauty」，近六成為美妝產品，高於一般店型。佔地250坪的「玩具反斗城」增設多處試玩區，讓小朋友直接體驗每款玩具的樂趣，以及不定期舉辦見面會活動。日本平價好物出名的「DAISO大創百貨」和國民居家品牌「生活工場」，也將以新店型亮相。

POYA Beauty ： 5月13日14日單筆滿5百元送50元券、每滿百元再送50元券。

生活工場：全商品8折起，滿2千元起送動物餐盤、廚房踏墊、涼感被等限量來店禮。

DAISO大創：今（12）日起開幕首三日（14日前）單筆滿3百元贈復古花紋提袋。

玩具反斗城：31日前憑大葉高島屋LINE優惠券消費指定品牌商品滿899元可現折100元，單筆滿1千2百元送汪汪隊立大功可愛餐碗。

▲新櫃位品牌可享開幕優惠。（圖／品牌提供）
▲大葉高島屋新櫃位品牌可享開幕優惠。（圖／品牌提供）

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