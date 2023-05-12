大葉高島屋改裝亮相！7家餐飲、4大旗艦店入駐　今起開幕撒優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀
首波登場主題餐廳品牌有日本連鎖燒肉店「牛角Buffet」、「禪日式料理」、「大河屋」燒肉丼專門店、「豆腐村」韓國嫩豆腐煲。香港50年茶餐廳名店「糖朝」、日本第一涮涮鍋專門店「溫野菜」、米其林餐盤推薦的北投酒家菜「興蓬萊」台菜海鮮餐廳，預計6月中旬開幕。
牛角Buffet：14日前消費「任您吃極饗方案」(平日午餐1,199元、晚餐/假日1,299元)成人每人折1百元、19日前滿2千元送3百元券。
禪日式料理：5月平日周一至周四滿3千現抵3百元。
大河屋：內用單筆滿千元贈價值98元人氣串燒券。
豆腐村：消費母親節套餐，享199元加購原價330元韓式海鮮拌冬粉。
【4大生活主題旗艦店、開幕優惠】
看好疫後保養、彩妝等美麗商機，佔地200坪的寶雅新店型「POYA Beauty」，近六成為美妝產品，高於一般店型。佔地250坪的「玩具反斗城」增設多處試玩區，讓小朋友直接體驗每款玩具的樂趣，以及不定期舉辦見面會活動。日本平價好物出名的「DAISO大創百貨」和國民居家品牌「生活工場」，也將以新店型亮相。
POYA Beauty ： 5月13日14日單筆滿5百元送50元券、每滿百元再送50元券。
生活工場：全商品8折起，滿2千元起送動物餐盤、廚房踏墊、涼感被等限量來店禮。
DAISO大創：今（12）日起開幕首三日（14日前）單筆滿3百元贈復古花紋提袋。
玩具反斗城：31日前憑大葉高島屋LINE優惠券消費指定品牌商品滿899元可現折100元，單筆滿1千2百元送汪汪隊立大功可愛餐碗。