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林依晨8年婚驚爆離婚！網瘋傳老公出軌　經紀人火速發聲

▲林于超（左圖左）和林依晨（左圖右）結婚8年，感情相當不錯，卻經常被瘋傳出軌、離婚，經紀人火速澄清。（圖／翻攝Janet、黃子佼臉書）
▲林于超（左圖左）和林依晨（左圖右）結婚8年，感情相當不錯，卻經常被瘋傳出軌、離婚，經紀人火速澄清。（圖／翻攝Janet、黃子佼臉書）

記者江芷稜/綜合報導

「零負評女神」林依晨2014年嫁給圈外人林于超，前年生下1女「小小林」，由於老公長期在美國工作，較少返國照顧妻女，經常被謠傳夫妻失和，今（12）日大陸媒體瘋傳她老公出軌，兩人決定離婚，女神被迫淨身出戶，引起全民共憤，話題迅速登上熱搜第一名，林依晨經紀人火速回應，在微博上發文「人家好的很呢！」

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▲林依晨為新戲一刀剪去將近20公分的長髮，保密到家的全新短髮造型，今天首度曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲林依晨產後積極復出，為新戲一刀剪去將近20公分的長髮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲林依晨（右）在《不夠善良的我們》甘當賀軍翔小三。（圖／公視）
▲林依晨（右）在《不夠善良的我們》甘當賀軍翔小三。（圖／公視）
林依晨在兩岸人氣高，網友經常談論她的美談，包括清晨4點半就得起床服侍公婆，在婆家相當卑微，由於謠言甚囂塵上，她前年4月忍不住打破沉默回應，以「我不卑微，他也不渣」為題發文，以6點澄清替老公跟夫家緩頰，表示自己不會這麼早起床，公婆把自己當女兒看待，老公也沒帶嫩模回家，美國家裡頂多只有寵物黃金鼠。

▲林依晨（右二）和老公林于超（左二）及公婆全家福。（圖／林依晨微博）
▲林依晨（右二）和老公林于超（左二）婚姻幸福，與公婆相處不錯。（圖／林依晨微博）
她為老公護航，前年底還生下女兒，一家三口相當美滿，沒想到謠言沒止息，今天大陸微博竟瘋傳林依晨決定離婚，誣指是台灣媒體報導林依晨和老公協議離婚，指林于超出軌小三被抓姦在床，並怒搧林依晨巴掌，最後女方淨身出戶，一毛錢都拿不到，消息登上微博熱搜第一，引起網友義憤填膺痛罵男方，還要林依晨考慮和陳柏霖跟鄭元暢在一起，消息相當荒謬。

▲林依晨經紀人周美豫在微博發文「人家好的很呢！」否認離婚謠言。（圖／翻攝周美豫微博）
▲林依晨經紀人周美豫在微博發文「人家好的很呢！」否認離婚謠言。（圖／翻攝周美豫微博）
林依晨產後積極復出，接拍多齣電影、電視劇，讓影迷相當期待，沒想到因為這段不實離婚新聞，成為熱門話題，對此，林依晨經紀人火速否認傳聞，在微博發文表示「人家好的很呢！」也透露兩個月前就聽過這個謠言，但林依晨之前在微博發過聲明，往後不再回應，不願隨之起舞。 

林依晨聲明全文  2021.04.09

有些事好像說也說不清， 鼻子癢癢摸摸鼻子還會被人家判定在說謊...哎！總之各種消息拷貝剪貼加油添醋，有的還只有自製字幕根本沒有我的聲音，這些在在考驗著看倌們的智慧和獨立思考判斷能力，大夥要過這關也真不容易啊！ 就幾大誤區稍微澄清一下，以後不再特別說了喔～

誤一：清晨3/4/5/6點起床做早餐給公婆吃後再送公公出門上班...（我記得我公公不是從事農漁業啊！到底這麼早起床要幹嘛？！）  

全家人的早餐自始至終都是婆婆做的，我們家理科少女需要舞台發揮她的創意，我頂多是有一搭沒一搭的幫忙，或是在她不想做早餐時，拿起我的手機訂位台北各大早午餐餐廳罷了PS.我已經睡覺睡到自然醒很久了，因為家人們堅持我的天生黑眼圈是因為睡不飽，所以不准我再配合他們早上的生活步調。頭兩年的確嘗試當「印象中的好媳婦」，早起（7點頂多了）陪大家吃飯，但我的工作行程跟家人們真的很不一樣，所以後來就棄械投降了啦！ 

誤二： 老公帶嫩模回家...

跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了，LA家的嫩模也只有母黃金鼠一隻啦！

誤三： 只要我不在台北的時候妳隨時可以回娘家...

意思是回娘家「住」，想住幾天都沒關係，但老公在台北的時候可不可以盡量不要，因為他會想我啊！  

誤四：林依晨竟然從未在她老公面前放過屁...我記得我當時是尷尬微笑吧？結果就變成「默認」了，但其實...（此處直接引述超哥說法） 「他們是不是不知道妳都用臭屁攻勢攻擊我？怎麼妳體貼我跑去外面放，我反而被人家說是大男人？（委屈中）」  

誤五（大誤！！！）： 婆家要求我吃生青蛙改善體質...

我的最愛是青蛙下蛋（珍珠/粉圓/波霸），絕對不是生青蛙，也從來沒吃過，更開始努力實行一日一餐素了好嗎？！減少碳排量人人有責！少吃葷吧！！  

誤六： 豪門媳婦卑躬屈膝...

所有認識的人都知道我嫁進的絕非「豪門」，但絕對是「好門」，善良勤奮的好人家，也需要為生計兢兢業業而非遊手好閒，對我更是像親生女兒般地疼愛。若我是家裡唯一對外發言的管道，不發一語反而讓他們蒙受了不白之冤，那我就有必要說些什麼。  

不婚或不生是選擇，想組成自己的家庭、孕育下一代也是選擇，重點是自己做的決定，而非屈從於他人的要求、社會的普遍趨勢，我懂這點，也能承受自己的選擇帶來的所有結果，需要幫忙時也不會不好意思求助。（面子是什麼東西？面子能吃嗎？身為演員最不需要的就是面子！）  

開個小玩笑，不過每個人都不容易，也都有自己的人生課題要面對，但周圍人多一些善意、給他人多一點空間總是有幫助的，你們說是嗎？

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