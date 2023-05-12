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《嗨！營業中》第二季名單「沒有鬼鬼、浩子」？四位新成員曝光

▲《嗨！營業中》第二季釋出預告影片，只見炎亞綸坐在床上傻問「怎麼只有我一個人」，此外，四位新成員也曝光了。（圖／好看娛樂提供）
▲《嗨！營業中》第二季釋出預告影片，只見炎亞綸坐在床上傻問「怎麼只有我一個人」，此外，四位新成員也曝光了。（圖／好看娛樂提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

《嗨！營業中》第二季釋出預告影片，開門見山就表示這是一個詐騙節目，此外，粉絲相當關心的新成員人選，節目也釋出影片，不過該影片是用剪影呈現四位音樂人在樂器上的才華，網友們也效法柯南辦案，從身形、髮型去觀察細節，激動詢問：「沒有鬼鬼和浩子的身影？」而答案也即將在《嗨！營業中》第二季揭曉。

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▲《嗨！營業中》第二季公布四位新成員，網友效法柯南辦案 答案即將揭曉。（圖／好看娛樂提供）
▲《嗨！營業中》第二季公布四位新成員，網友效法柯南辦案 答案即將揭曉。（圖／好看娛樂提供）
預告片中，炎亞綸在車上密閉空間，一直問司機說到底要去哪？上演迷航記，好不容易到了飯店坐在床上傻問合夥人說：「怎麼只有我一個人？」另一位成員莎莎一臉疑惑跳針問說：「是不是要去蘭嶼？請問是去蘭嶼嗎？」然後到了目的地直跳腳問合夥人說：「我要到明天早上九點才看得到其他人嗎？」彷彿心中的os在吶喊：「那麼早要08來幹嘛！」

▲莎莎一臉疑惑跳針問「是不是要去蘭嶼」。（圖／好看娛樂提供）
▲莎莎一臉疑惑跳針問「是不是要去蘭嶼」。（圖／好看娛樂提供）
姚元浩搭上了不知道目的地的神祕巴士，一路開往深山，喃喃自語說：「整條路上都沒有車，有一種被賣掉的感覺，是被綁架了嗎？」該影片上架後網路上發出一片哀號，網友直敲碗說：「《嗨！營業中》第二季沒有鬼鬼和浩子的身影？」

▲姚元浩搭上了不知道目的地的神祕巴士。（圖／好看娛樂提供）
▲姚元浩搭上了不知道目的地的神祕巴士。（圖／好看娛樂提供）
外界所關心的新成員人選，好看娛樂終於釋出新成員影片，只不過這個影片是剪影呈現四位音樂人在樂器上的才華，三位會彈貝斯、會拉小提琴、會打鼓的音樂才子以及會彈鋼琴的音樂才女。網友也效法柯南辦案，從身形、髮型去觀察細節，答案即將在《嗨！營業中》第二季揭曉。

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