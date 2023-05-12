7寶媽揹1歲嬰兒滑雪挨轟 背巾業者道歉：是網紅贈送的紅利
網紅7寶媽因挺肚爬山惹議，還被挖出曾揹著1歲嬰兒滑雪，危險動作慘遭網友砲轟，高市府證實社會局、教育局已介入調查。除了7寶媽照片中的滑雪學校被網友灌爆留言之外，背巾業者也慘遭波及，對此業者昨（11）日發聲明表示，「業者未審核貼文照片，且於圖文發布後，未提出安全使用建議，造成社會大眾觀感不佳，深感抱歉。」
記者薛羽彤/綜合報導
7寶媽滑雪照片中，1歲嬰兒面露恐懼，緊緊抓著媽媽，全身上下只有一條背巾，該篇貼文還是業配背巾，引來網友抨擊。而背巾業者也慘遭波及，網友留言痛罵「廠商要業績但也不能無視孩子的安全啊」、「慎選一下業配者好嗎？現在是鼓勵大家背著毫無保護的寶寶做極限運動？！」、「請慎選合作的網紅，無良父母為業配揹巾做出可能會傷害小孩的舉動對品牌店家都是負面影響。」、「找到那種對孩子安危不顧的網紅來代言你們家的揹巾，難道會賣得很好？那種斂財的網紅把你們家揹巾搞臭也沒關係嗎？都不用出來聲明一下喔？」
背巾業者抵擋不住網友抨擊，昨日發出聲明道歉沒有審核該貼文，解釋和網紅7寶媽合作貼文共三篇，而在滑雪場使用背巾的畫面，是7寶媽贈送給業者的紅利貼文，非屬正式合作的圖文內容，通常不會事先討論與審核，發出後業者也沒有表示反對，其中不適當行為引起的爭議，業者表示願意一起接受檢討。「未能堅持讓商品在安全使用的情況下曝光，引起大家的關注與擔心，非常抱歉。」業者強調未來會加強合作圖文的審核，也會更加重視合作對象對商品是否恰當使用。