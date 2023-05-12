ASUS ROG Ally電競掌機來了！三大情境收服玩家 售2.4萬6/13開賣
ROG玩家共和國旗下推出首款電競掌機ROG Ally，採用Windows 11 Home作業系統，支援包含Xbox Game Pass、Steam、EA App、Epic Games等平台遊戲，搭載AMD Ryzen™ Z1 Extreme系列晶片處理器與AMD RDNA™ 3架構顯示卡，達到「效能、解熱、續航」最佳平衡，支援「Me Time、We Time、Pro Time」三大情境，即日起開放預購，6/13開賣，售價23,999元。
記者周淑萍/綜合報導
ROG Ally外觀為簡約的白色機身，機身斜紋呼應了cyberpunk和slash設計元素，符合人體工學設計，握感佳且防滑，按鍵和搖桿配置於大拇指熱區，2度表面切角及14度側面切角完美合掌，自定義M1/M2鍵，好按防誤觸。採7吋FHD 120Hz/7ms觸控電競螢幕，IPS等級廣視野16：9螢幕，配備DOLBY ATMOS 雙前置揚聲器，視聽效果清晰震撼如臨實境，遊戲沉浸感十足！充足的500尼特峰值亮度，戶外遊戲不受限；100% sRGB色域、1200：1對比度，畫面鮮明深邃。內建512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)，擁有UHS-II Micro SD讀卡機插槽可擴充性。
ROG Ally的智慧散熱技術，透過零重力設計優化熱導管結構，增加15%毛細作用力，提高降溫效率；雙風扇散熱提升解瓦效果，有效降低風扇噪音，減少玩家手感溫度；0.1mm散熱鰭片則給予更高密度散熱力、更低空氣阻力。全新軟體介面Armoury Crate SE一站式服務，即時總覽所有遊戲資訊，供玩家自定義專屬配置，如調整搖桿按鍵敏銳度與震動回饋。
ROG Ally提供3種情境模式。像是「Me Time」在掌中個人獨享遊戲；「We Time」最高連接４支ROG Raikiri Pro控制器手把，並透過ROG電競多合一充電器連接大螢幕，和好友一起遊玩；「Pro Time」連接內含GeForce RTX 4090的ROG XG Mobile外接顯示卡，讓ROG Ally變迷你電競桌機，暢玩3A大作。