轎車誤闖困鐵軌！平交道異物偵測即時啟動　台鐵列車急降速通行

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有網友質疑此路段道路號誌設計不良，綠燈起步2秒遮斷桿就放下，常有車輛反應不及卡在裡面，不少網友都說「曾被關過」；但也有網友認為，聽到警示燈就該停車，不該搶快硬闖。
鐵路警察局花蓮分局指出，案經調閱平交道監視器影像查證，9日晚間8時30分，白色自小客車在稻香村平交道內，觸發平交道異物偵測系統，當時行經的317次普悠瑪列車採取緊急降速後慢行通過，險釀事故。
台鐵花蓮警分局指出，針對駕駛違規行為，查證後已依違反道路交通管理處罰條例告發，可處新台幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，因而肇事者，吊銷其駕駛執照。
針對民眾反映設計不良，台鐵花蓮電務段長洪明旭今天指出，稻香平交道路口較複雜、路幅寬，2側遮斷桿距離41公尺，因此告警聲響起後，入口遮斷桿會在4到6秒後降下，放平後，出口端遮斷桿才會放下，若進入平交道範圍，一定可利用秒差通過平交道。
花蓮縣建設處說明，平交道與路口燈號連鎖，鐵路計算距離路口30秒前會傳遞給道路號誌控制器，接收到訊號後黃燈會在4秒變紅燈，配合列車通行調整，對於民眾反映，後續會跟台鐵聯繫，研議改善方式。（編輯：郭諭儒）1120512