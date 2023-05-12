《浪姐4》美依禮芽唱「這首」掀回憶殺！吸4千萬票竟成人氣冠軍
陸綜《乘風破浪的姐姐》第四季改名為《乘風2023》，這次邀請到33位女星參賽，包含陳意涵、賈靜雯、ELLA（陳嘉樺）、謝娜及蔡少芬等，其中也有31歲日本女星美依禮芽，就在眾人的初舞台播出後，節目組舉辦人氣票選，沒想到美依禮芽靠〈極樂淨土〉一曲，至今已經累積獲得超過4600萬票，狠甩其他姊姊，和上一屆翻紅的王心凌人氣有得比，讓網友直呼：「二次元血洗《浪姐4》。」
記者賴禹妡/綜合報導
美依禮芽7年前曾因〈極樂淨土〉在中國爆紅，裡頭的蝴蝶步即花魁步不但在網路上掀起一陣熱度，更讓許多藝人爭相模仿，在B站創下數億點擊率的驚人紀錄，美依禮芽火紅程度超高，被視為「二次元女神」。
而美依禮芽這次在初舞台演出〈極樂淨土〉，最終成績拿下第7名，但在節目舉辦的人氣票選中，卻吸引許多二次元圈子的鐵粉支持，目前累積總票數高達4655萬票，甚至排名第2、3、4、5、6名的姊姊謝娜、Ella、徐懷鈺、秋瓷炫、劉惜君，5人總得票數相加起來都沒有美依禮芽1人多。
對此，美依禮芽也在微博發文感謝粉絲，「謝謝大家的支持，給了我一直站在這個舞台的力量，我會繼續加油的！」同時也表示，「在中國，感受到了很多很多的愛來自節目組，來自姊姊們，來自歌迷們⋯所以我也想要傳遞更多的力量，更多的愛」。