中捷董座「請全場鼓掌」遭罵爆　盧秀燕：有點白目

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事後網友紛紛炮轟，「有事嗎？都已經出人命了，還要鼓鼓掌拍拍手」、「看了事故影片，還要鼓鼓掌你們中捷，員工都尷尬不敢拍手了」、「董座先搞清楚狀況再來開記者會好嗎，要多尷尬？」
林良泰今（12）日到台中市議會交通地政委員會備詢，媒體問他關於要求「拍拍手鼓鼓掌」事件，引起網路負面評價，他反問：「不覺得中捷付出很多嗎」？
盧秀燕上午出席烏日區全民運動館開工典禮，媒體問到，林良泰要大家拍手的作法是否不妥？盧秀燕秒回「非但不妥，而且有點白目」，並表示「已經講過他了，也要求道歉。」她表示林良泰的行為容易造成外界誤解，中捷漏夜處理趕工完成、即時通車，可以內部口頭獎勵即可。
盧秀燕說，這次雖是天外飛來橫禍，過程中也發現中捷的系統設計、人員訓練有不足之處，日後要加強改善。市府正全力善後，肇事業者興富發在台中的9個工地全面勒令停工，昨天稽查發現有人偷偷施工，也已經開罰。
此外，市府進行中捷綠線大體檢，沿線5處工地有1處為市府所管，另4處工地也拜託勞動部盡快派人檢查；沿線高樓可能有其他附屬品，水塔可能會飛出，已全面展開安檢。市府也成立調查小組，除內部相關調查、改革，也配合行政院運安會、監察院、司法檢調。在理賠部分，中捷已經啟動保險理賠，同時也要求業者負起理賠責任，她並責成法制局邀約肇事者、死傷乘客家屬，召開理賠程序。
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