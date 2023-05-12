豬哥亮「現身報明牌」！愛女傷下顎病況曝光 無奈吐：有陰影
即將到來的5月15日為綜藝天王豬哥亮逝世6周年紀念日，今年在擁恆文創園區展開為期一個月的AI＋AR豬哥亮科技藝術，粉絲持手機至現場掃描裝置，即可看到栩栩如生的豬哥亮的精彩影音創作。謝金晶今年2月跌倒傷到下顎，經過治療後有好轉，不過還是不能張大口，最怕打哈欠。
記者吳雨婕/綜合報導
謝順福並表示因為疫情，睽違4年舉辦的周年紀念，以科技再現，希望能安慰粉絲思念的心，今年則以AR擴增實境科技紀念父親，用父親的原音，去背剪接再度呈現歌廳秀，更以AI的變臉與聲音、製作「問明牌」的豬式幽默影音創作，回饋粉絲思念父親的心意，粉絲可以手機進行掃描進入，透過AI智慧科技，豬哥亮栩栩如生的影像立即呈現，以立體動態方式，讓粉絲瞬間重回美好回憶，在墓園分兩區設置掃描區，A區在豬哥亮銅像前呈現AR豬哥亮歌廳秀，豬哥亮廣場前則呈現AR豬哥亮演唱金曲〈一場一場表演〉；B區在豬哥亮的墓園前則呈現「報明牌」、「海底世界」等兩段AI結合豬哥亮影像創作，讓豬哥亮在粉絲的手機中「復活」問候。
豬哥亮愛女謝金晶提到，「在5月15日當天我們會準備老爸的最愛豬腳飯等等，上山陪老爸聚聚聊天，也很感謝在園區的許多家屬都會不定時的探望老爸，讓愛熱鬧的老爸每天都很開心！」她也分享近況，今年2月中旬不慎跌倒傷及下顎，經過治療，現在用餐還是需要用剪刀，將食物剪成小塊狀才能進食，不能張大口，最怕打哈欠，避免疼痛，只能細微的打哈欠，4月中已拍斷層，5月會回醫院看報告，「傷口已漸漸癒合，醫生交代至少3個月才會慢慢恢復，現在走在路上，仍會有些陰影，還是戒慎恐懼中！」
此外，謝金晶因為受傷得隨身帶著剪刀在外進食，曾被粉絲看到，「對方投以疑惑的眼神盯著我，用剪刀剪食物進食，全程都被關注，讓我感到很不自在。」還因此被好友們戲稱隨身都帶著「凶器」出門。