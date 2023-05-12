國際護理師節　民眾黨團籲防疫津貼別跳票、根除職場性別歧視

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今（12）日為國際護理師節，在各地方政府表揚傑出護理師之餘，也必須重新檢視目前護理師的待遇，保障其基本權益，而5月14日為母親節，民眾黨立法院黨團今日呼籲政府加速輔導企業，根除職場性別歧視，並研擬彈性育嬰假，同時也呼籲護理人員的防疫津貼也別跳票。民眾黨立院黨團今日舉行「請政府別再漠視，護理師、婦女權益大盤點」記者會，立委陳琬惠指出，台灣女性勞動參與率51.5％，比日本53.5％、韓國53.3%、新加坡64.2%還低，原因在於職場不夠友善，且台灣社會普遍對女性存在家庭照護的期待，兩相壓迫導致女性勞動參與率無法上升。人力銀行調查，女性易遇到「工作家庭兩頭燒」、「生育中斷職涯」、「重回職場專業斷層」等3大瓶頸，然而生育不管在生理或心理都會帶來極大負擔，企業不能只看到生產力下降，應設法提供更友善的職場環境，政府也要從旁輔導。陳琬惠直言，除了生育帶來職業壓迫，疫情也正在擴大台灣的性別落差，2021年台灣性別落差指數（GGI）退步9名，掉到全球第38名，其中性別落差指數次項指標「經濟參與和機會」的女男勞動力參與率和女男薪資公平性多年沒有進步，兩性薪資差距擴大，大家不該到節日才用言語感謝媽媽的辛苦，政府要更努力於改善台灣職場性別平權。陳琬惠表示，根據民調，職場婦女面臨生育、家庭照顧假等需求，54％希望雇主提供優於法律規定的假期、47％期盼企業提供彈性工時。不過勞動部調查，目前僅7成9的公司同意勞工請「家庭照護假」，有民團積極呼籲推動「彈性育嬰假」，政府應該回應民意、盡快提出草案，那就是最好的母親節禮物。立委賴香伶表示，2016年起護理師執業率原本穩定上升，卻在2021年反轉開始衰退，疫情致使醫護人力吃緊，政府祭出「防疫津貼」希望吸引護理師回流，不過31到40歲的從業人員依舊明顯下降，凸顯現有福利待遇無法留住人才，疫情期間醫療需求繁重，更加劇離職現象，相關部會沒有拿出留才措施，先前承諾的「防疫津貼、染疫補償金、三班護病比」全部跳票，顯示政府完全不重視護理人員權益。賴香伶指出，有護理師向媒體投訴，採檢獎金500元，主管到場「晃一圈」就可領300元，真正執行採檢的護理師只分200元，明顯有失公允。工作吃重加上獎金制度不透明，光是去年12月到今年1月就有超過1千名護理師離職。政府跳票醜樣在前，未來如果不幸再次面臨重大疫情，護理師還會義無反顧重回第一線嗎？賴香伶表示，如今疫情降級、指揮中心解編，政府應該盡快確定撥付防疫津貼，迅速止血挽留護理人才；同時研議說明防疫獎金計算方式，提供醫院參照，避免再次引發爭議。目前護理師平均年齡有上升趨勢，相關單位也要加強誘因、改善現有護理師待遇，吸引新血投入，以防未來出現人力斷層。台北市議員林珍羽表示，台灣女性職場工作者近7成5因職場環境不友善、影響生育意願，經質詢北市勞動局已於勞檢項目中新增哺集乳室及托育措施；中央與地方更應該聚焦女性友善職場與托兒安全環境。此外，醫療暴力案件層出不窮，不但損害醫事相關人員、病患與家屬權益，更導致醫療環境日漸惡化。台灣急診醫學會曾針對全國急診醫護人員實施問卷調查，約有89%的醫師、73%的護理師，曾經遭受威脅，又分別有37%及36%的醫師和護理師，遭受過暴力行為攻擊，面對醫療暴力我們不該容忍，全民都應該挺身而出維護第一線醫護人員的安全。黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，政府少子化施政遲遲沒有實質成效，根本原因在於缺乏整體性的規劃，民眾黨團提出《少子女化社會對策基本法》的立法建議，規範中央、地方、企業與團體應承擔的權責和責任。楊寶楨表示，散布個人隱私影像等新型報復性犯罪，嚴重侵犯女性隱私權，在民眾黨團與朝野共同努力之下，立法院今年初通過修訂《刑法》、《性侵害犯罪防治法》及《兒童及少年性剝削防制條例》等提案的三讀，保護婦女免受數位性暴力的侵害，並將受害者轉介至保護扶助機構。民眾黨團呼籲，政府應該盡快研擬「彈性育嬰假」相關辦法、加速輔導企業改善女性勞動者面臨的職場瓶頸，才能在缺工的現在，有效提升女性勞動參與率。此外，防疫津貼政策不該跳票，也不能發了錢就甩手不管，趕緊為日益下降的護理師執業率止血。