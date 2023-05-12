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戰略文創首納投資抵減　業者看好：T-content 名揚國際

▲文創法今（12）日三讀通過，戰略文創首度納入投資抵減。文化部長史哲說，投資台灣內容「正著時」。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.29）
▲文創法今（12）日三讀通過，戰略文創首度納入投資抵減。文化部長史哲說，投資台灣內容「正著時」。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.29）

記者李琦瑋／台北報導

《文化創意產業發展法》部分條文修正草案今（12）日經立法院三讀通過，將文創產業正式列名「國家戰略產業」之一，並首度納入投資抵減優惠。文化部長史哲表示，投資台灣內容「正著時」，文化部已加速子法研修工作，邀請各界共同投資台灣內容，將「台流」推向世界。

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文化部指出，為促進我國原生文化內容智慧財產開發、產製及流通，公司或有限合夥事業等營利事業，投資行政院核定「國家戰略重點文化創意產業」文創公司或有限合夥事業、專案，並達2年以上，可在投資額20%以內，自有應納營所稅年度起5年內，每年最高抵減所得稅額總額50%。個人亦即天使投資人，投資高風險新創公司或有限合夥事業，以及由國發基金共同投資的專案，現金投資50萬元，並持有達2年以上，可在投資額50%以內，自持有屆滿2年的當年度個人綜合所得總額內減除最多300萬元。

文化部表示，國家戰略產業首度納入投資抵減，是史哲的文化黑潮計畫起手式，文化部已加速子法研修工作，盼各界共同投資台灣內容。

史哲特別感謝行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、財政部等及立法院不分朝野黨團共同支持，尤其此次修正草案從4月6日行政院送請立法院審議，僅短短1個月餘即三讀通過，更顯示我國政府除科技硬實力，也高度重視國家文化軟實力應加以推升動能的急迫。

對於新法將上路，伯樂影業董事長吳明憲提到，自文創法修正草案公佈後，電影業界即積極製作重點簡報，爭取不同產業的投資方，「擴大原本只侷限於業內的投資」，相信對於電影產業來說，是極大的好消息，也一定能有助於電影產業蓬勃發展。

台灣大哥大新媒體服務副總經理、新媒體暨影視音發展協會（NMEA）理事長李芃君說，近3年台灣大哥大MyVideo從電信影音平台跨足上游，共同投資出品包含「做工的人」、「火神的眼淚」、「茁劇場」等叫好叫座的影視作品，便是希望深耕內容產業，以資金豐厚臺灣的影視製作實力。期待未來能與集團投資的好萊塢最大經紀公司CAA（Creative Artists Agency）、電影項目開發與製作公司等接軌產生綜效，同時證明投資文化內容產業不再是一樁本土、賠錢的生意，而能推動台灣成為國際化影視音工業的重要power house。

中信創投資深副總邱明慧表示，有效的政策工具，能鼓勵更多的企業活水進入文化領域，為台灣打造新的護國神山。企業界對文創法的修正通過都很響應，希望讓不同產業、不同資源擁有者，都更願意理解臺灣文化內容的魅力，更勇敢地投入文化內容產業，不僅掌握自己的文化話語權，展現文化軟實力，更要以T-content名揚國際。

文化部表示，3年疫情讓世界看見台灣在防疫、半導體等不容忽視的實力，疫後台灣內容在蓄積能量後，也逐漸在世界舞台發光發熱。台灣於此刻通過將文創產業正式列名「國家戰略產業」之一，並增加投資抵減優惠，正是全民共同投資、支持台灣內容的大好時機。

文化部目前已逐漸收攏業界意見，將儘速於跨部會協商後公佈相關子法，同時亦將輔以投資、補助資源整合等各項政策工具，期盼加速國家戰略重點文創產業發展，共同壯大台灣內容成為文化黑潮。

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