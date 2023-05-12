好市多A肝莓增1通報　疾管署檢驗結果「陰性」排除感染

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疾管署副署長羅一鈞表示，該個案為台北市70多歲女性，3月曾購買好市多冷凍藍莓食用，5月因紅疹就醫，經醫師通報採檢，檢驗結果為陰性，排除A肝感染。
疾管署呼籲，曾購買該批冷凍莓果產品的民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。
疾管署也請臨床醫師，診療發現疑似病例請詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播的可能性。
疾管署建議，慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，如曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2週內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗的必要。
疾管署提醒，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，手部接觸到帶病毒者的糞便後，如未澈底清潔雙手，再接觸食物或口部也可能造成間接感染，請民眾平日應養成良好的飲食及衛生習慣，以降低感染風險。