人權學者林淑雅搭中捷慘死 「76行者」7小時修復：送妳美美回家
靜宜大學副教授林淑雅10日搭乘台中捷運，途中不幸遇上死劫，在車下躺了51分鐘才被發現，頸部嚴重受創，身上多處傷口裡有碎玻璃。76行者團隊得知後，協助為林淑雅修復遺體，在為斷裂的左下巴正骨時，修復師怕她「疼痛不適」，還握著她的手輕聲安慰「我們會把妳完好的、漂漂亮亮給妳家人看。」歷經7個多小時修復後，林淑雅的爸媽將她帶回嘉義殯儀館處理後事。
記者徐銘穗/綜合報導
罹難的林淑雅不僅是靜宜大學法律系助理教授，更是原住民權益及人權學者。76行者遺體美容修復團隊發言人、兒童權益促進協會創會理事長王薇君今（12）在臉書發文，表示「淑雅老師生前對社會溫柔以待，此刻也讓我們對她細緻的溫柔以待。」她也說，「如果興富發不好意思讓我們團隊義務修復，請拿出態度與誠意，把這筆費用給家屬當慰問金吧。」
據了解，消防隊在捷運列車車底下發現林淑雅時，由於她傷勢嚴重，已明顯死亡，隨即送往台中殯儀館冰存。隨後，家屬在台中犯罪被害人保護協會引介下，找上王薇君協助修復林淑雅遺體，昨天上午9點，在多位修復師協力下，進行7個多小時的修復，最後將林淑雅「美美地」，被爸媽接回嘉義老家辦後事。
據《三立新聞網》報導，王薇君表示林教授的頸部嚴重受創，身上也有多處大面積傷口，多處傷口裡還有碎玻璃。因為人身上如果有玻璃會覺得難受，為了讓教授不要難受，修復師沒有當作遺體處理，而是當人一樣，細心將碎玻璃一一清除，過程中還因此刺到手受傷。
林淑雅因為左下巴骨頭斷裂，修復師幫她整骨矯正，過程中王薇君握著她的手，輕聲說「妳的朋友邱顯智、盧映潔，甚至學校的師生及外界的許多朋友都很關心妳、很捨不得妳。妳放心喔，我們會把妳完好的漂漂亮亮給妳家人看。」希望以此轉移她的注意力，捨不得她可能會痛。
王薇君也說，林教授的父母及親友也在場等待，林爸爸眼中滿是哀傷，卻硬挺著堅強，媽媽則是潰堤痛哭，讓人不捨。至於遺體修護費用，王薇君則說，團隊經討論後決定，採公益案件處理，直說「事故之後，社會需要更多的溫柔以待」。