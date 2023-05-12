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楊子儀遭三立封殺首露面　親揭「不願加戲內幕」：滿遺憾的

▲楊子儀首露面談三立封殺內幕。（圖／楊子儀臉書）
▲楊子儀首露面談三立封殺內幕。（圖／楊子儀臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

男星楊子儀先前客串三立八點檔《天道》，因不願加戲，三立高層還親自拜訪吃閉門羹，3月遭三立公開下達封殺令。相隔46天，今（12）日他出席公開活動，談到封殺一事，楊子儀表示，「覺得有點可惜，原本覺得是個善緣，之前很開心，滿遺憾的啦！」

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▲楊子儀消瘦8至10公斤。（圖／楊子儀臉書）
▲楊子儀消瘦8至10公斤。（圖／楊子儀臉書）
楊子儀今出席國際蔬食文化節活動，談到被三立封殺過程，當時《天道》他的戲份拍攝完後，劇組想要加戲，卻被楊子儀拒絕，連三立總經理冒雨拜訪也吃閉門羹，才慘遭三立下令封殺。楊子儀解釋，自己本來就沒有在拍八點檔，他認為一天要播出一集、兩個半小時，相當辛苦，「我覺得我的能力不到那邊。」楊子儀強調拍完他的戲份殺青，三立之後要求加戲，當時就有明確婉拒，他認為事情發展至此，是雙方沒有共識，立場不一樣而已。

▲楊子儀認為與三立沒共識，才會造成今天這局面。（圖／楊子儀臉書）
▲楊子儀認為與三立沒共識，才會造成今天這局面。（圖／楊子儀臉書）
至於三立總經理拜訪見不到他人一事，楊子儀說當天在忙著剪接阿西（陳博正）的YouTube頻道內容，他剪片習慣都開飛航模式，「連宮廟裡面的人也有可能找不到我，直到晚上去宮裡，才知道他們在找我。」被封殺後，楊子儀表示最不捨的是三立大廳供奉的關聖帝君，「我應該要好好跟祂道別說一聲。」事發後他神隱多天，謠傳他因此退出演藝圈，楊子儀說：「哪來的傳說？我不會，我不會！」這段時間楊子儀頻繁健身，因此消瘦了8到10公斤。

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