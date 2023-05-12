劉至翰爆欠上巨債後復出拍戲 感慨「好友當面撕百萬借據」
演員劉至翰受邀上中天YT頻道節目《健康點點名》，主題跟視力小偷「青光眼」有關。沉寂一陣子的劉至翰近期復出拍八點檔，至於日前被因拍實境秀意外負債上千萬，他提到有朋友當他的面把100萬借據撕掉，讓他很感慨，對他而言事情發生就是要去解決，條列分析償還的順序，也預計今年能把小金額的債務還完，目前就剩下2個金額比較大的，也會陸續想辦法解決。
記者侯家瑜/綜合報導
節目上也聊到近期好市多莓果下架，劉至翰本身因運動健身習慣，會搭配食用綜合莓果和藍莓，因為富含花青素可以抗氧化，但近期爆出A肝病毒，他表示：「點名衛生單位與好市多並不是要苛責，而是希望責任單位能夠提供緊急措施，後面再來談補償的問題。」
青光眼是造成全球失明的第二大主因，很多人以為眼壓正常就不會患病，但亞洲高達8成5的青光眼患者，屬於「正常型眼壓青光眼」，而劉至翰在前幾年出現兩眼視力模糊，進一步檢查才發現本身有家族性遺傳的青光眼，他會發現是家族遺傳，是因為在照顧爺爺時發現使用同一款眼藥水，一問之下才知道除了爺爺以外，爸爸劉尚謙也患有青光眼，「我也在那一刻才知道，我們劉家男人都有青光眼。」
回想在青光眼手術前，拍戲時雖說沒有太大影響，但看演對手戲的演員都會變「朦朧美」，但上綜藝節目錄影時倒有些困擾，像是製作單位寫字板或大字報CUE他，會因為字太細，完全看不到，他記得有一次錄影多虧工作人員把字描粗：「工作人員很厲害，不知道他為什麼知道粗線條我就看的到，他就把字描的很粗，我馬上看得很清楚！」完整內容請鎖定本周五《健康我+1》YT頻道。