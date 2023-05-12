葛斯齊曝光汪小菲新歡身分！舊愛張穎穎酸爆：我吃麻六記也要給錢
大S剛證實為前夫汪小菲流產過2次，讓人相當心疼，沒想到汪小菲桃花不斷，近日同時被數家大陸媒體偷拍到牽手嫩妹在街頭散步，還拉下口罩有說有笑，絲毫不怕別人認出，前女友張穎穎也爆料汪小菲不斷要求復合，卻在這期間睡了很多人，根本是「爆炸深情巨嬰」。對此，向來跟汪不對盤的台灣狗仔葛斯齊，罕見幫汪小菲說話，在直播時表示，汪小菲自曝親密牽手的薄紗女是員工，否認她是新歡，這番言論卻讓他感覺更嚴重。
記者江芷稜/綜合報導
葛斯齊表示，從狗仔隊的角度來看偷拍照，汪小菲手插口袋，女方勾著他的手，有些親密舉動是女方主動碰觸汪小菲的臉，經過他和汪的私下聯繫後，汪小菲否認薄紗女是女朋友，而是女員工，「我沒看影片前，本來以為輕描淡寫，單純碰一下手而已，沒想到是問了回應後，再看到這個畫面，覺得有點怪，我跟女員工根本不可能這樣子，如果是員工就更嚴重了」，認為汪小菲跟女員工過從甚密。
而媒體偷拍到汪小菲牽手美女逛街後，狠虧張穎穎要早點逃，她竟親自回覆說「早逃了早逃了，讓下一個加油堅持照顧好爆炸深情巨嬰」，還說汪小菲一邊挽留她，一邊在分開的時間裡睡了十幾個，爆炸性言論令人跌破眼鏡。
張穎穎更加碼回覆網友詢問，表示過去交往期間，即使自己去汪小菲開設的麻六記餐廳吃飯，都是要付錢的，沒有享有特權，否認網路謠傳的一旦汪出軌搭訕別的女人，就向他索討數百萬人民幣的罰款，笑稱「若真的如此，我早發了」，不過愛吃辣的她還是公平地說，很喜歡麻六記的料理，沒有因分手給負面評價。