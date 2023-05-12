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攜手政大推「XR中心實驗室」　Meta發獎學金、鼓勵元宇宙研究

▲政大傳播學院與Meta今（12）日宣布成立「傳播學院XR中心實驗室」，配置20台VR頭戴式裝置，提供全方位的沉浸式體驗。（圖／政大提供）
▲政大傳播學院與Meta今（12）日宣布成立「傳播學院XR中心實驗室」，配置20台VR頭戴式裝置，提供全方位的沉浸式體驗。（圖／政大提供）

記者李琦瑋／台北報導

政大傳播學院與Meta今（12）日宣布成立「傳播學院XR中心實驗室」，這是台灣第一所大學與Meta的XR合作計畫。該實驗室將配置20台Meta Quest 2 VR頭戴式裝置，提供全方位的沉浸式體驗，如擴增實境、虛擬實境、混合實境等，為科技相關研究與課程發展，提供完善的基礎設施；此外，政治大學也與Meta合作設置研究獎學金，每年獎助2名碩士生完成碩士學位，每人可獲得新台幣20萬元。

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政大校長李蔡彥表示，很榮幸見證政大與Meta的合作，也很高興政大在數位科技領域上更加成長；身為XR領域的學者，透過與Meta團隊、傳播學院教授的交流中，自己學到許多新的知識。

Meta台灣暨香港總經理、政大傑出校友潘先國表示，Meta自去年5月在台灣成立全亞洲第一座「元宇宙 XR Hub」後，便持續投入相關資源於台灣的XR人才培育，包括成立元宇宙培訓學院、舉辦AR黑客松競賽等，讓創作者互相切磋、交流，激發出許多創作火花。如今再與政治大學合作，將XR人才教育深入校園扎根，藉此幫助學子發展XR相關研究，儲備創新能量，為產業注入活力。

政大傳院指出，除了建置實驗室，為支持學生投入科技領域範疇的研究，政治大學也與Meta合作設置研究獎學金，鼓勵元宇宙、人工智慧或社群平台相關研究，研究主題涵蓋政策、科技治理、永續發展等面向。獎學金分為學位獎金和論文獎金，每年獎助2名碩士生完成碩士學位，每人可獲得新台幣20萬元，並鼓勵碩、博士生於國際研討會及優良期刊發表論文，增加相關研究的能見度以及學術影響力。而政大傳播學院是Meta目前在台灣唯一提供獎學金的機構。

政大傳院表示，還將與Meta合作開設新興互動科技與數位內容傳播的理論與實務課程，邀集Meta內部講師或各界專家講授新興互動科技趨勢、應用、法規、設計等各種不同面向的主題。課程旨在讓學生了解最新的技術和應用，並將其應用到實際場景中，進而培養新興互動科技研究人才，作為推廣新傳播科技的種子教師。

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