攜手政大推「XR中心實驗室」　Meta發獎學金、鼓勵元宇宙研究

我是廣告 請繼續往下閱讀
Meta台灣暨香港總經理、政大傑出校友潘先國表示，Meta自去年5月在台灣成立全亞洲第一座「元宇宙 XR Hub」後，便持續投入相關資源於台灣的XR人才培育，包括成立元宇宙培訓學院、舉辦AR黑客松競賽等，讓創作者互相切磋、交流，激發出許多創作火花。如今再與政治大學合作，將XR人才教育深入校園扎根，藉此幫助學子發展XR相關研究，儲備創新能量，為產業注入活力。
政大傳院指出，除了建置實驗室，為支持學生投入科技領域範疇的研究，政治大學也與Meta合作設置研究獎學金，鼓勵元宇宙、人工智慧或社群平台相關研究，研究主題涵蓋政策、科技治理、永續發展等面向。獎學金分為學位獎金和論文獎金，每年獎助2名碩士生完成碩士學位，每人可獲得新台幣20萬元，並鼓勵碩、博士生於國際研討會及優良期刊發表論文，增加相關研究的能見度以及學術影響力。而政大傳播學院是Meta目前在台灣唯一提供獎學金的機構。
政大傳院表示，還將與Meta合作開設新興互動科技與數位內容傳播的理論與實務課程，邀集Meta內部講師或各界專家講授新興互動科技趨勢、應用、法規、設計等各種不同面向的主題。課程旨在讓學生了解最新的技術和應用，並將其應用到實際場景中，進而培養新興互動科技研究人才，作為推廣新傳播科技的種子教師。