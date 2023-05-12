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職場媽媽壓力高達78.5分　九成五想離家喘息

職場媽媽壓力高達78.5分　九成五想離家喘息
職場媽媽壓力高達78.5分　九成五想離家喘息

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】母親節即將到來，根據yes123求職網8日發布的最新調查顯示，職場媽媽擔心收入減少、工作難找，陪小孩的時間不夠，也擔心自己過勞，自評目前的「生活疲勞指數」，平均落在78.5分，高達九成三的人覺得無法兼顧家庭與事業，更有高達九成五的職場媽媽透露「曾有過」離家喘息一下的念頭。

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女性生兒育女仍想兼顧工作的主因，包括想分擔家計、為了經濟自主、不想與社會脫節、享受工作成就感等，衡量家庭總收入，高達九成的職場媽媽感到經濟壓力大。

自評工作79分　媽媽角色僅52分

根據調查，職場媽媽替自己目前的「工作表現」，平均打了79.7分，其中自評滿分(100分)的佔了12.4%；相較之下，對於「母親的角色表現」上，平均僅給自己51分，自評零分的佔了17.5%。顯示媽媽認為擔任母親角色的分數不但明顯低於工作表現，自評結果也不認為及格，未來仍有不少努力改善的空間。

職場媽媽每日處理公事與家事的時間平均落在10.7小時；其中甚至有二成四認為，其實日工時在「12小時(含)以上」，過勞風險恐怕最高。高達九成三的職場媽媽覺得「不能」兼顧家庭與事業，84.2%的人表示「曾經有過」改當全職媽媽的念頭。

最累的職場媽媽5大行業

１大眾傳播與公關廣告(85.4分)

２餐飲住宿與休閒旅遊(83.8分)

３醫護與生技(82.3分)

４金融保險與會計統計(81.1分)

５批發零售與貿易(79.6分)。

十大職場焦慮感來源

１長期低薪或未調薪，怕影響分擔家計的能力(53.8)

２無法配合加班、應酬、出差(52.5)

３為了家裡事情請假，造成同事工作量增加(45.4)

４職涯規劃因小孩狀況而受限(39.3)

５同樣工作績效，薪水、獎金卻不相同(38.3)

６求職、面試時遭歧視(29.3)

７無暇在職進修(28.3)

８關於生養育子女，任職企業無相關員工福利(27.3)

９上班時為了家裡事情而分神(26.4)

１０放產假、育嬰假，怕工作不保(19.6)

67%覺得職場不友善　人生若重來36%可能不生

值得關注的是，六成八的人覺得目前台灣的職場環境，對於職場媽媽其實並「不友善」，甚至有57.7%的人自認曾碰過「同工不同酬」情況，還有69.7%則是透露，曾經碰過「升遷不平等」的狀況。根據調查，職場媽媽若曾因「婚育關係」離開過職場，工作空窗期平均長達4.3年。

還有對於「生小孩」， 27.4%的人坦言其實沒有在原本人生計畫中，假設「人生能重來一次」的話，64.4%的職場媽媽透露「可能會」生小孩，顯示其餘35.6%「可能不會」生了。

高達九成五職場媽媽透露，「曾有過」想離家喘息一下的念頭，而且如果想好好休息的話，平均一次需要休息9.2天；更有17.4%表示，其實需要離家喘息「16天(含)以上」，也就是超過半個月才夠。

十大媽媽家庭焦慮感來源

１下班回家後無法休息，仍有一堆家事要處理(68.3)

２子女教育學習問題(62.8)

３錯過陪伴小孩成長的時間(52.8）

４開銷增加與支出分配問題(51.8)

５子女托育照顧問題(41.3)

６家中長輩照顧問題(36.5)

７子女身心健康問題(35.5)

８與公婆相處的問題(28.5)

９費心力去張羅三餐(26.3)

１０一邊忙家事，一邊要分神處理公事(25.3)

上述「職場媽媽疲勞指數與母親節願望調查」部份，由yes123求職網於2023年4月20日到5月3日，以網路問卷進行抽樣，調查有工作、並育有子女的女性會員，有效問卷共1,237份，信心水準為95%，誤差值為正負2.79%。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57776

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