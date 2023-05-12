文創法修正三讀通過　史哲：投資台灣內容正是時候

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文化部今天發布新聞稿指出，3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓世界看見台灣在防疫、半導體等不容忽視的實力，疫後台灣內容在蓄積能量後，也逐漸在世界舞台發光發熱，正是投資台灣內容產業的好機會。
文化部目前已逐漸收攏業界意見，將盡速於跨部會協商後公布相關子法，同時也將輔以投資、補助資源整合等各項政策工具，期盼加速國家戰略重點文創產業發展，共同壯大台灣內容成為文化黑潮。
文化部表示，國家戰略產業首度納入投資抵減，這是史哲的文化黑潮計畫起手式，文化部已加速子法研修工作，期盼邀請各界共同投資台灣內容，將台流推向世界。
文化部指出，為促進原生文化內容智慧財產開發、產製及流通，公司或有限合夥事業等營利事業投資行政院核定「國家戰略重點文化創意產業」文創公司或有限合夥事業、專案，並達2年以上，可在投資額20%以內，自有應納營所稅年度起5年內，每年最高抵減所得稅額總額50%。
個人亦即天使投資人，投資高風險新創公司或有限合夥事業，以及由國發基金共同投資的專案，現金投資新台幣50萬元，並持有達2年以上，可在投資額50%以內，自持有屆滿2年的當年度個人綜合所得總額內減除最多300萬元。
對於新法將上路，文策院董事長蔡嘉駿表示，內容產業業者對文創法修正的投資抵減同感振奮，目前已有數個由國內大型金控集團、電信公司，甚至是跨國媒體集團已與文策院積極洽談投資合作計畫。
中信創投資深副總邱明慧說，有效的政策工具，能鼓勵更多的企業活水進入文化領域，為台灣打造新的護國神山。（編輯：戴光育）1120512