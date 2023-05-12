開心迎接暑假！台灣高鐵加碼28班5折學生優惠列車

（中央社記者余曉涵台北12日電）台灣高鐵今天宣布，6月12至18日期間，除原有大學生優惠專案可適用車次外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，從5月15日凌晨0時起陸續開放購票。
暑假即將到來，台灣高鐵發布新聞稿宣布，加碼推出大學生返鄉優惠，於6月12日至18日期間，除原有大學生優惠專案可適用的5折、75折或88折車次外，再加碼提供28班次停靠各站的「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，並從5月15日凌晨0時起，按台灣高鐵公司訂位開放時程購票。
根據台灣高鐵規劃，加碼的28班次中的南下車次為6月12日到18日間的早上10時及晚間8時；北上車次的上午10時25分及晚間8時25分。
台灣高鐵說，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可利用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。
台灣高鐵提醒，乘車時務必攜帶本人有效的學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗，前述在學證明如採電子版方式，請務必於進站前先行下載備查），以免影響優惠權益。（編輯：管中維）1120512